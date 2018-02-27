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O Ses Türkiye'de üzen ayrılık! En renkli ismi ayrılıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 09:50 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye programının jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

O Ses Türkiye'de üzen ayrılık! En renkli ismi ayrılıyor

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekana giren şarkıcı, ayaküstü soruları yanıtladı.

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı, yeni projelerini anlattı.

Günaydın'da yer alan habere göre; Gökhan Özoğuz "Program yeni bitti... Yarışma yüzünden müzikten biraz uzak kaldım. O yüzden yeni program yapmayacağım, müziğe ağırlık vereceğim." dedi.

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2014 yılında O Ses Türkiye jürisine dahil olan Gökhan Özoğuz, aynı yıl yarışmacısı Hasan Doğru ile birinciliği göğüsledi.

2016 yılında yine Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Emre Sertkaya şampiyon oldu.

Gökhan Özoğuz, son şampiyonluğunu ise bu yıl Lütfiye Özipek ile yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye athena gökhan

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
NE YAPSIN 5 YILDA 3 ŞAMPİYONLUK HEYECAN DUYMUYOR ARTIK BİRAZDA HALKIN İÇİNE KARIŞMAK İSTİYOR .ACUN DÜŞÜNSÜN
vurdu parayı kaçtı. prim yaptı 3.5 yılda. acun baba yeni komedyen alır
YARIŞMANIN EN TATLI YÜZÜYDÜ. ÜZÜLDÜM..
Kaliteli bir insan, kaliteli bir müzisyen, yarışma için iyi idi ama bence de kendini oralarda harcamasın, müzik yapsın, kaliteli müzisyen yetiştirsin...
izlenmez artik tadı kalmaz keşke hadise ayrılsa bu programdan
programın başına gelecek demisti Acun .
BENCE HADİSE DEVAMLI KALSIN. KADININ HASI.
BEN SENİN İÇİN SEYREDİYORDUM DAHA DA BAKMAM HİÇ BİRİNİ SEVMİYORUM ZATEN..
GÖKHAN İYİ DÜŞÜNDÜNMÜ , BU PROGRAMDAN 1 AYDA ALDIĞINI KONSERLERDEN 1 SENEDE ALAMAZSIN :))
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