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O Ses Türkiye Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında ve nereli?

21.01.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Hasan Koçak'ın hayatı merak konusu oldu. Koçak, 21 Ocak akşamında yayınlanacak O Ses Türkiye'nin finalinde sahne alacak. Peki O Ses Türkiye Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında ve nereli?

Performansıyla seyircileri ve jüriyi kendisine hayran bırakan Hasan Koçak, O Ses Türkiye'nin finaline adını yazdırdı. Finalde yarışacak olan Hasan Koçak'ın hayatı merak konusu oldu. Koçak, O Ses Tükiye yolculuğunda Oğuzhan Koç'un takımında yer aldı. İşte detaylar...

O Ses Türkiye Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında ve nereli?

O SES TÜRKİYE HASAN KOÇAK KİMDİR?

23 yaşındaki Hasan Koçak Erzurum'da yaşıyor. Aslen Artvinli olan Koçak Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde eğitim alıyor. O Ses Türkiye'ye 2016'den beri başvuran Koçak, bu yıl yarışmaya katılmaya hak kazandı. Hasan Koçak Instagram'da, 'hasankocakofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 O Ses Türkiye
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