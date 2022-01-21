O Ses Türkiye Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında ve nereli?

Performansıyla seyircileri ve jüriyi kendisine hayran bırakan Hasan Koçak, O Ses Türkiye'nin finaline adını yazdırdı. Finalde yarışacak olan Hasan Koçak'ın hayatı merak konusu oldu. Koçak, O Ses Tükiye yolculuğunda Oğuzhan Koç'un takımında yer aldı. İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE HASAN KOÇAK KİMDİR?

23 yaşındaki Hasan Koçak Erzurum'da yaşıyor. Aslen Artvinli olan Koçak Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde eğitim alıyor. O Ses Türkiye'ye 2016'den beri başvuran Koçak, bu yıl yarışmaya katılmaya hak kazandı. Hasan Koçak Instagram'da, 'hasankocakofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.



