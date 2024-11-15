O Ses Türkiye için geri sayım başladı! Herkes jüriyi merak ediyordu! İlk isim belli oldu! Bomba iddia...

En son 2022 yılında ekranlarda olan O Ses Türkiye efsanesi geri dönüyor. O Ses Türkiye tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni sezonda birçok güzel sesin ortaya çıkacağı yarışmada jüri koltuğunda oturacak isimler ise merak konusu oldu. Son olarak Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı programda jüri için ilk isim ortaya çıktı.

BOMBA İDDİA...

TemizMagazin'in iddiasına göre; Tv8 koridorlarında Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş'ten vazgeçemeyeceği konuşulurken henüz hiçbir jüri üyesine telefon gitmediği söylendi.

O Ses Türkiye için bu yıl adı geçen ilk ve en kuvvetli isim ise Süperstar Ajda Pekkan'mış.