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O Ses Türkiye için geri sayım başladı! Herkes jüriyi merak ediyordu! İlk isim belli oldu! Bomba iddia...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.11.2024 15:03
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O Ses Türkiye için heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden yayınlanacak olan programın ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Tanıtımın ardından jüri koltuğunda oturacak isimler sosyal medyada merak konusu oldu. Herkesin merak ettiği jüri koltuğunda oturacak isim ile ilgili ortaya çıkan iddia herkesi heyecanlandırdı.

O Ses Türkiye için geri sayım başladı! Herkes jüriyi merak ediyordu! İlk isim belli oldu! Bomba iddia...

En son 2022 yılında ekranlarda olan O Ses Türkiye efsanesi geri dönüyor. O Ses Türkiye tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni sezonda birçok güzel sesin ortaya çıkacağı yarışmada jüri koltuğunda oturacak isimler ise merak konusu oldu. Son olarak Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı programda jüri için ilk isim ortaya çıktı.

O SS 11

BOMBA İDDİA...

TemizMagazin'in iddiasına göre; Tv8 koridorlarında Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş'ten vazgeçemeyeceği konuşulurken henüz hiçbir jüri üyesine telefon gitmediği söylendi.

o ses

O Ses Türkiye için bu yıl adı geçen ilk ve en kuvvetli isim ise Süperstar Ajda Pekkan'mış.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Ajda Pekkan
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