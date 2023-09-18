O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan'ın son hali herkesi şaşırttı! Yıllar içindeki değişimi olay oldu

10 Ekim 2011 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlanan O Ses Türkiye yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi gördü. Hülya Avşar, Hadise, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'deki yarışmacıların son halleri zaman zaman gündem oluyor.

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Murat Boz'un takımında yarışan Oğuz Berkay güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla çok beğenilmişti. Murat Boz ile düet yapan Oğuz Berkay başarılı bir çıkış yakaladı ancak devamını getiremedi.

O dönem büyük bir üne kavuşamayan genç ve yetenekli yarışmacı, bazı farklı şarkılara imza atmayı da ihmal etmedi. 'Beni Ellerden Sayma' adlı şarkısıyla adından söz ettiren Oğuz Berkay Fidan, uzun süre sessiz kaldı.

Son olarak "Bu Ayrılık Ne" şarkısına klip çeken Berkay, bu defa ise yaşadığı değişim ile konuşulmaya başlandı. Oğuz Berkay Fidan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Oğuz Berkay Fidan'ın son haline; 'Bu nasıl değişim', 'Çok yakışıklısın', 'Piyasalara dönsen artık', 'Ne kadar değişmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Oğuz Berkay, 29 Ağustos 1995 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu, müzikle ilgilenmeye dört yaşında org çalarak başladı.

O Ses Türkiye programının 2011–12 yıllarında yayınlanan ilk sezonunun birincisi oldu. Yarışmada, Murat Boz'un takımında yer aldı.

İlk teklisi "Olmuyor"u Avrupa Müzik etiketiyle Şubat 2013'te satışa sundu.Şarkıda, Murat Boz ile düet yaptı

İlk çalışmasından sonrada halen aktif olarak profesyonel müzik çalışmalarına devam eden Oğuz Berkay Fidan, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu.





