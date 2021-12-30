O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde hangi ünlüler var? O Ses Türkiye 2022 yılbaşı kadrosu belli oldu

10 yılı aşkın süredir izleyiciyle buluşmaya devam eden O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu.

O SES TÜRKİYE 2022 YILBAŞI KADROSU

O Ses Türkiye yılbaşı kadrosunda spor camiasından sinemaya kadar pek çok ismin yer aldı.

Programın özel bölümünde Damla Sönmez, Ozan Akbaba, Hazar Ergüçlü, Perihan Savaş, Gökçe Bahadır, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dizdar, Sarp Akkaya, Yasemin Sakallıoğlu, Cem Davran, Handa Baladın, Simge Aköz, Zeynep Avcı, Berfu-Eser Yenenler, Sabri Sarıoğlu, İlayda Alişan ve Sarp Akkaya sahne alacak.



