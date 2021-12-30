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O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde hangi ünlüler var? O Ses Türkiye 2022 yılbaşı kadrosu belli oldu

30.12.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle TV8'de ekranlara gelecek. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı 2022 kadrosu da belli oldu. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı kadrosunda kimler var? İşte O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı yarışmacıları.

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde hangi ünlüler var? O Ses Türkiye 2022 yılbaşı kadrosu belli oldu

10 yılı aşkın süredir izleyiciyle buluşmaya devam eden O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu.

O SES TÜRKİYE 2022 YILBAŞI KADROSU

O Ses Türkiye yılbaşı kadrosunda spor camiasından sinemaya kadar pek çok ismin yer aldı.

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Programın özel bölümünde Damla Sönmez, Ozan Akbaba, Hazar Ergüçlü, Perihan Savaş, Gökçe Bahadır, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dizdar, Sarp Akkaya, Yasemin Sakallıoğlu, Cem Davran, Handa Baladın, Simge Aköz, Zeynep Avcı, Berfu-Eser Yenenler, Sabri Sarıoğlu, İlayda Alişan ve Sarp Akkaya sahne alacak.

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O Ses Türkiye
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