O Ses Türkiye Yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı! İşte O Ses Türkiye'nin ünlü konukları...

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü tanıtımını yayınlayarak merakları sonlandırdı. Bu yıl jüride ilk kez yer alacak ünlü isim de tanıtımda yer aldı. O Ses Türkiye jürisinde Beyaz, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola var.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü tanıtım videosunda yer alan renkli isimler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye’nin özel bölümünde yer alan ünlü isimler şöyle:



Mert Turak, Beril Pozam & Ersin Arıcı, Esra Bilgiç, Barış Kılıç, Mina Demirtaş, Doğukan Güngör, Aslıhan Güner, Dilan Çiçek Deniz, Burak Kut, Sıla Türkoğlu, Aleyna Tilki, Deniz Baysal & Barış Yurtçu, Nalet Bebe, Diren Polatoğulları, Ülkü Hilal Çiftçi, Berfu & Eser Yenenler, Giray Altınok.