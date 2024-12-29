O Ses Türkiye Yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı! İşte O Ses Türkiye'nin ünlü konukları...

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü tanıtımını yayınlayarak merakları sonlandırdı. Bu yıl jüride ilk kez yer alacak ünlü isim de tanıtımda yer aldı. O Ses Türkiye jürisinde Beyaz, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola var.
Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü tanıtım videosunda yer alan renkli isimler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye’nin özel bölümünde yer alan ünlü isimler şöyle:
Mert Turak, Beril Pozam & Ersin Arıcı, Esra Bilgiç, Barış Kılıç, Mina Demirtaş, Doğukan Güngör, Aslıhan Güner, Dilan Çiçek Deniz, Burak Kut, Sıla Türkoğlu, Aleyna Tilki, Deniz Baysal & Barış Yurtçu, Nalet Bebe, Diren Polatoğulları, Ülkü Hilal Çiftçi, Berfu & Eser Yenenler, Giray Altınok.
Müzik, eğlence ve birbirinden ünlü isimlerle yine dopdolu bir yılbaşı gecesi sizleri bekliyor🤩— tv8 (@tv8) December 28, 2024
“O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” Salı akşamı TV8'de🎤✨#OSesTürkiye #ACUNMEDYA #TV8 pic.twitter.com/4sX9FYbADQ
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