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O Ses Türkiye Yılbaşı yayınlanmadan gündem oldu! Ayça Ayşin Turan Murat Boz'u seçti: Benim için saç ektirmiş...

26.12.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene farklı jüri ve ünlülerle yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı daha yayınlanmadan gündem oldu. Çekimlerden bazı anlar sosyal medyaya yansıdı. Ayça Ayşin Turan da adının aşk dedikodularına karıştığı jüri Murat Boz'u bakın nasıl seçti.

O Ses Türkiye Yılbaşı yayınlanmadan gündem oldu! Ayça Ayşin Turan Murat Boz'u seçti: Benim için saç ektirmiş...

Geçtiğimiz haftalarda Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın adı aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. İkili aşk iddialarını yalanladı yalanlamasına ama...

İkili O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında göz göze 'Özledim' düeti yapınca sosyal medyada yine gündem oldular.

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Programa katılmak için iki kere karar değiştiren Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmasında Murat Boz'u seçti.

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Turan, "Madem beni kırmamış, benim için saçını ektirmiş, çok hoş olmuş. Murat Boz'u seçiyorum..." dedi.

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Güzel oyuncunun bu sözleriyle çıkan haberleri ti'ye aldığı iddia edildi.

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