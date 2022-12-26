O Ses Türkiye Yılbaşı yayınlanmadan gündem oldu! Ayça Ayşin Turan Murat Boz'u seçti: Benim için saç ektirmiş...

Geçtiğimiz haftalarda Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın adı aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. İkili aşk iddialarını yalanladı yalanlamasına ama...

İkili O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında göz göze 'Özledim' düeti yapınca sosyal medyada yine gündem oldular.

Programa katılmak için iki kere karar değiştiren Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmasında Murat Boz'u seçti.

Turan, "Madem beni kırmamış, benim için saçını ektirmiş, çok hoş olmuş. Murat Boz'u seçiyorum..." dedi.

Güzel oyuncunun bu sözleriyle çıkan haberleri ti'ye aldığı iddia edildi.

