Rapçi Sefo yaşadığı tacizle neye uğradığını şaşırdı! "Avuçlamak suretiyle beni elledi..."

Bilmem mi?, Isabelle, Affettim ve Tutsak gibi şarkılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran sevilen rapçi Sefo Almanya konserinde şoke eden bir olay yaşadı. Tacize uğrayan Sefo o anları sosyal medyada anlattı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Instagram hesabından yayınladığı videoda sahneden inerken hayranlarının arasından geçen Sefo, bir kadın tarafından tacize uğradığını söyledi ve şunları anlattı:

"Nürnberg harika bir konserdi, gelen herkese teşekkür ederim. Fakat bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, g..mü avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. G..üm bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorumç"

