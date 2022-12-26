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Rapçi Sefo yaşadığı tacizle neye uğradığını şaşırdı! "Avuçlamak suretiyle beni elledi..."

26.12.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen rapçi Sefo, Almanya'da verdiği konserde neye uğradığını şaşırdı. Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Sefo, "Sahneden inerken avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum. Hiç g.tüm bu kadar ellenmemişti" dedi.

Bilmem mi?, Isabelle, Affettim ve Tutsak gibi şarkılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran sevilen rapçi Sefo Almanya konserinde şoke eden bir olay yaşadı. Tacize uğrayan Sefo o anları sosyal medyada anlattı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Instagram hesabından yayınladığı videoda sahneden inerken hayranlarının arasından geçen Sefo, bir kadın tarafından tacize uğradığını söyledi ve şunları anlattı:

Ekran Alıntısı

"Nürnberg harika bir konserdi, gelen herkese teşekkür ederim. Fakat bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, g..mü avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. G..üm bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorumç"

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Sefo sosyal medya söyledi

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