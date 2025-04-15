SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. O Türk kulübüne ihtar şoku! Tam 10 futbolcu TFF'ye gitti... Personeller teker teker işi bırakıyor

O Türk kulübüne ihtar şoku! Tam 10 futbolcu TFF'ye gitti... Personeller teker teker işi bırakıyor

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.04.2025 13:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşıyaka'da 10 futbolcu, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla yeşil-kırmızılı kulübe ihtar çekti.

O Türk kulübüne ihtar şoku! Tam 10 futbolcu TFF'ye gitti... Personeller teker teker işi bırakıyor

TFF 3. Lig 1. Grup’ta bitime haftalar Bursaspor şampiyonluğunu ilan ederken, ikinci sırada yer alan Karşıyaka’da ihtar şoku yaşanıyor.

TFF'YE GİTTİLER!

2

Hafta sonu 2-1 kaybedilen Silife Belediyespor maçı öncesinde 10 tane as oyuncunun alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurduğu öğrenildi. Birkaç futbolcunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kanalıyla alacak başvurusu yaptığı, bazı oyuncuların ise alacakları ödenmezse serbest kalmak için TFF yoluna gittiği ifade edildi. Yeşil-kırmızılı ekipte, başvuran oyuncuların paraları 1 ay içinde ödenmezse, play-off karşılaşmaları öncesi serbest kalma haklarını elde edecekleri belirtildi.

PERSONEL MAAŞ ALAMADIĞI İÇİN İŞTEN AYRILDI

5

Yeşil-kırmızılı ekipte Başkan İlker Ergüllü, hafta sonu oynanan Silifke maçı öncesinde geçtiğimiz hafta cuma günü takıma 1.2 milyon TL tutarında 2 galibiyet primi ödemesi gerçekleştirdi. Normal sezonun kalan maçlarına prim verilmeyeceğini futbolculara ifade eden Ergüllü, mayıs ayı başında takıma hakediş ödemesi yapma sözü vermişti. Öte yandan Karşıyaka’da birçok personel maaş alamadığı için işten ayrılırken, mevcut çalışanların ise yaklaşık 5 aydır hiçbir ödeme almadığı öğrenildi.

Canlı Skor

Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti!Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti!
Arda Turan için flaş R.Madrid açıklaması! Arda Turan için flaş R.Madrid açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
spor Karşıyaka TFF 1. Lig futbol tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti!

Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti!

O Türk kulübüne ihtar şoku!

O Türk kulübüne ihtar şoku!

Arda Turan için flaş R.Madrid açıklaması!

Arda Turan için flaş R.Madrid açıklaması!

Yamantürk'ten istifa açıklaması! Yumruk...

Yamantürk'ten istifa açıklaması! Yumruk...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.