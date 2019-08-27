O videoyu izledi, 3,72 karatlık elmas buldu!

Teksaslı bir kadın, Arkansas'ta bulunan Crater of Diamonds State Park'a yaptığı ilk ziyaretinde, değerli taşların nasıl bulunacağına dair bir YouTube videosu izlerken neredeyse 4 karatlık bir sarı elmas buldu. Eyalet parkının web sitesinde yer alan açıklamaya göre Miranda Hollingshead isimli 27 yaşındaki kadın, geçtiğimiz hafta eğlenceli bir aktivite yapmak için ailesiyle birlikte parka gitti. On binlerce elmasın bulunduğu park, Hollingshead'in yaşadığı yerden yalnızca birkaç saat uzaklıktaydı.

TAŞLARIN ARASINA GİZLENMİŞ SARI ELMAS BULDU

Parkın elmas keşif alanında gezintiye çıktıkları sırada bir gölgeye oturan ve YouTube üzerinden nasıl elmas bulunacağına dair bilgilendirici bir video izleyen Hollingshead, taşların arasına gizlenmiş bir şekilde bulunmayı bekleyen 3,72 karatlık bir sarı elmas buldu. Park yetkililerine göre elmas, son zamanlarda yağan yağmurlar sonucunda yüzeye çıktı.

O PARKTA BU YIL 320 ELMAS BULUNDU

Eyalet parkının internet sitesine göre 320 elmas bu yıl içerisinde Crater of Diamonds State Park'ta bulundu ve bulunan elmasların 13'ü bir karatın üzerinde oldu. Bu yıl içerisinde bulunan tüm elmasların toplamıysa yaklaşık 63,49 karat gibi bir değeri buldu.