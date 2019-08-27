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O videoyu izledi, 3,72 karatlık elmas buldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

YouTube'da belirli konular üzerine 'Nasıl yapılır?' isimli videolar bulunuyor. Bu videolar bazen işe yarayabiliyor ancak bazı durumlarda pek de bir bilgi vermediğini söylemekte yarar var. Yine de Crater of Diamonds State Park'a giden kadının izlediği videonun ise yararlı olduğunu söyleyebiliriz. 27 yaşındaki kadın, videoyu izlerken yaklaşık 4 karatlık bir elmas buldu.

Teksaslı bir kadın, Arkansas'ta bulunan Crater of Diamonds State Park'a yaptığı ilk ziyaretinde, değerli taşların nasıl bulunacağına dair bir YouTube videosu izlerken neredeyse 4 karatlık bir sarı elmas buldu. Eyalet parkının web sitesinde yer alan açıklamaya göre Miranda Hollingshead isimli 27 yaşındaki kadın, geçtiğimiz hafta eğlenceli bir aktivite yapmak için ailesiyle birlikte parka gitti. On binlerce elmasın bulunduğu park, Hollingshead'in yaşadığı yerden yalnızca birkaç saat uzaklıktaydı.

TAŞLARIN ARASINA GİZLENMİŞ SARI ELMAS BULDU

Parkın elmas keşif alanında gezintiye çıktıkları sırada bir gölgeye oturan ve YouTube üzerinden nasıl elmas bulunacağına dair bilgilendirici bir video izleyen Hollingshead, taşların arasına gizlenmiş bir şekilde bulunmayı bekleyen 3,72 karatlık bir sarı elmas buldu. Park yetkililerine göre elmas, son zamanlarda yağan yağmurlar sonucunda yüzeye çıktı.

O PARKTA BU YIL 320 ELMAS BULUNDU

Eyalet parkının internet sitesine göre 320 elmas bu yıl içerisinde Crater of Diamonds State Park'ta bulundu ve bulunan elmasların 13'ü bir karatın üzerinde oldu. Bu yıl içerisinde bulunan tüm elmasların toplamıysa yaklaşık 63,49 karat gibi bir değeri buldu.

DEĞERLERİ KONUSUNDA NET BİR ŞEY SÖYLENMİYOR

Elmasların değerleri konusunda ciddi bir belirsizlik bulunuyor. Genellikle bir karat elmasın değeri 2 bin dolar ila 25 bin dolar arasında değişiklik gösterebiliyor. Hollingshead'in bulduğu elmasın sarı elmas olduğunu ve neredeyse 4 karat boyutunda olduğunu göz önünde bulunduracak olursak yaklaşık olarak 30 bin dolarlık bir elmasın kadının ayakları dibinde belirdiğini söyleyebiliriz.

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