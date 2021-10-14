YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Obezite Kovid-19 için "risk faktörü" oluşturuyor

Obezite Kovid-19 için "risk faktörü" oluşturuyor

14.10.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ: - "Obezite, Kovid-19 için ve Kovid 19'un olumsuz sonuçları için bir risk faktörü"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, obezitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ciddi bir risk faktörü olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine obezitenin tüm dünyada artmaya ve sağlık sorunları oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Obez kişilerde diyabet ve hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın sıkça görüldüğünü anlatan Üstündağ, obezitenin bağışıklık sistemini (immün sistem) olumsuz etkilediğini vurguladı.

Üstündağ, obezitenin yaygın olmasından dolayı halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Özellikle hastalık derecesinde kabul ettiğimiz morbid (aşırı ve hastalıklı şişmanlık) obezlerde tehlike çok daha büyük. Obezite, Kovid-19 için ve Kovid-19'un olumsuz sonuçları için bir risk faktörü." dedi.

Üstündağ, obez kişilerin bağışıklık sistemlerinin virüs ve bakterilerle mücadeleyi sağlıklı şekilde yapamadığını ifade etti.

Kovid-19'a yakalanan obez kişilerin hastalığı ağır geçirme riskinin yüksek olduğuna dikkati çeken Üstündağ şunları kaydetti:

"İmmün sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını, virüslerle, bakterilerle ve dıştan gelen patojenlerle mücadelesini tam manasıyla yerine getirmesini engelliyor. Dolayısıyla özellikle morbid obez dediğimiz kişilerde enfeksiyonlara açık olmanın yanında diyabet, hipertansiyon ve kansere yatkınlık söz konusu oluyor.

Obezite tek başına böbrek yetmezliği geliştirebiliyor, bu anlamda da bütün olumsuz sonuçlar gibi Kovid-19 enfeksiyonuna yatkınlık ve Kovid 19 hastalığının daha ağır geçirilmesiyle sonuçların daha olumsuz gerçekleşmesi ihtimali artıyor."

Prof. Dr. Üstündağ, sağlıklı ve hareketli yaşam tarzıyla obezitenin önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Karbonhidratlı gıdaların az tüketilmesi ve ambalajlı gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulunan Üstündağ, günde 30-40 dakikalık tempolu yürüyüşün yaşam biçimi haline dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
Bu tesiste 10 milyon solucan çalışıyorBu tesiste 10 milyon solucan çalışıyor
Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdiLüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 14 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
13:05
İkindi
16:09
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Edirne Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Perşembe

Mehmet Ay Eczanesi
Merkez
Pamuk Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Murat Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.