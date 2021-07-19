obilet.com "bayram tatilini renklendirecek" gezi rotaları önerdi

İSTANBUL (AA) - Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahat severlerin Kurban Bayramı tatilinde keyifle gezebileceği rota önerilerini açıkladı.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil için birçok kişi planlarını yaptı. Tatil planlarına yenisini eklemek isteyenler için de farklı alternatifleri, obilet.com paylaştı.

Keşfedilecek pek çok noktası olan ve ülkenin en popüler tatil beldelerine ev sahipliği yapan Balıkesir, mükemmel zaman geçirmek isteyenleri kendine hayran bırakıyor. Cunda, Ayvalık, Altınoluk ve Avşa Adası gibi çok sayıda tatil bölgesi ile anılan Balıkesir’de sayısız doğal güzellik ve tarihi mekan yer alıyor.

Çanakkale’nin güzide ilçesi Gökçeada da gidilecek yerlerden biri olarak dikkati çekiyor. Ege Denizi’nin kuzeyinde, Saroz Körfezi girişinde yer alan Gökçeada’nın tarihi ve doğal güzelliklerini her adımda görüp deneyimlenebiliyor. Gökçeada’da sessiz sadece denizin dalgalarıyla bozuluyor.

Doğa tutkunları için adeta bir cennet olan Antalya, Düden Şelalesi, Alara Çayı, Çıralı Yanartaş, Dim Çayı, Düden Şelalesi, Kale İskelesi Üçağız, Kekova Bölgesi ve Alanya Seyir Terası gibi popüler destinasyonlara sahip bir şehir olarak öne çıkıyor.

Mavi Bayrak ödüllü çok sayıda plajı bulunan Antalya’da; Kemer, Tekirova, Finike, Kumluca, Demre ve Kaş kıyılarında doğal plajlar bulunuyor. Şehrin batısında bulunan Kaş; antik kentleri, plajları, sanat gezileri ve doğasıyla görülmeye değer bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen tatilciler, burada yamaç paraşütünü deneyimleyerek, farklı bir tatil anlayışı yaşıyor.

- İzmir’in göz bebeği Seferihisar tatil için alternatif bir destinasyon

Türkiye’nin ilk sakin şehri unvanına sahip olan İzmir'in göz bebeği Seferihisar, Ege’nin deniz kıyısında kurulu en şirin kasabalarından biri olarak biliniyor. Salgın döneminde tatilcilerin en çok aradığı sakinliği ve bakir koyları kendi içinde barındırıyor. Diğer bir yandan tarihi yapıları ve butik otelleriyle tatil severlerin eşsiz anlar yaşamasına olanak tanıyor.

Ege ve Akdeniz’in birleştiği noktada bulunan Datça, badem ağaçları, mavi bayraklı birçok plajı, yılın 300 günü güneşli olması ve birbirinden güzel zeytinyağlı yemekleriyle ön plana çıkıyor. Sakin, huzur dolu ve doğayla bütünleşen bir tatil alternatifi isteyen tatilcilerin tercihi Datça, birbirinden güzel koyları ve butik otelleriyle hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenleri bekliyor.

535 kilometrelik uzunluğu ve göz alıcı manzaralarıyla görsel şölen sunan Likya Yolu, Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanıyor. Doğa yürüyüşlerinde özellikle tercih edilen bu rota, macera, tarih, doğa, keşif ve yepyeni bir deneyimi size sunuyor.

