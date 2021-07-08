YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. obilet.com Uluslararası Seyahat Ödülleri 2021'e aday

obilet.com Uluslararası Seyahat Ödülleri 2021'e aday

08.07.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

obilet.com Uluslararası Seyahat Ödülleri 2021'e aday

İSTANBUL (AA) - Online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, dünya çapında turizm ve konaklama sektörünün performansı yüksek markalarını tanıtmayı amaçlayan Uluslararası Seyahat Ödülleri 2021'e (International Travel Awards) aday gösterildi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, obilet.com, Avrupa'nın En İyi Uçak Bileti Şirketi ve Türkiye'nin En İyi Uçak Bileti Şirketi kategorileri olmak üzere iki dalda yarışıyor.

Her yıl KSA Turizm Pazarlama (KS Aadhavan Enterprises LLP) tarafından organize edilen ve dünyadaki en prestijli ödüllerden biri kabul edilen bu yarışmaya davet edilen obilet.com, Türkiye’yi uluslararası platformlarda da temsil etme hakkı kazandı.

15 Temmuz 2021'de başlayan ve 5 binden fazla turizm şirketinin küresel bazda bir üst seviyeye yükselmesine katkı sağlayan Uluslararası Seyahat Ödülleri için oylamalar 30 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.

obilet.com'a https://internationaltravelawards.org/app/votenid=cXlMZnM4aDlkUUUvUXVSdTdtZzdzZz09 linkinden oy verebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtıKadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Rizeli marangozun ahşap kaplayarak kamyonete çevirdiği 1988 model otomobili ilgi görüyor

Rizeli marangozun ahşap kaplayarak kamyonete çevirdiği 1988 model otomobili ilgi görüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.