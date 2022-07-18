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OBP puanı nedir? YKS sınavı sonuçlarında yer alan OBP puanı nasıl hesaplanıyor?

18.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanının ardından adaylar tarafından "Okul puanı yerleştirme puanı içerisine ekleniyor mu?" sorusu merak edilmeye başlandı. Peki OBP puanı nedir? YKS sınavı sonuçlarında yer alan OBP puanı nasıl hesaplanıyor ve YKS sınav sonuçlarının içerisine okul puanı dahil ediliyor mu? İşte en çok merak edilen sorular ve yanıtları...

OBP puanı nedir? YKS sınavı sonuçlarında yer alan OBP puanı nasıl hesaplanıyor?

YKS sonuçlarının ilanının ardından adaylar, tercih süreci ile ilgili sorgulamalar yapmaya başladı. YKS sınavının değerlendirme sürecinde kullanılan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), sınav sonuçları içerisinde bulunuyor. Peki OBP nedir?

OBP PUANI NEDİR?

YKS sonuçlarında OBP dahil olmak üzere pek çok puan yer alıyor. Sınav sonuçlarının ilanı sonrası OBP'nin ne olduğu da merak edilmeye başlandı.

İşte YKS sonuçlarında yer alan puanlar:

  • Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
  • Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
  • Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
  • TYT puanı ve başarı sırası
  • eğer varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

OBP NASIL HESAPLANIYOR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye
girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180
ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

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