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Obradovic antrenörlüğe geri dönüyor

11.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko ile unutulmaz izler bırakan Zeljko Obradovic, haziran ayı sonunda bir takımla anlaşarak antrenörlüğe geri döneceğini açıkladı.

Obradovic antrenörlüğe geri dönüyor

Fenerbahçe Beko taraftarlarının unutamadığı Zeljko Obradovic’ten heyecanlandıran açıklama. Sarı-lacivertlilerden ayrıldığından beri takım çalıştırmayan Sırp antrenör yeniden sahalara dönecek.

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BU AY SONUNDA TAKIMI BELLİ OLACAK

Bir Sırp televizyonuna konuşan Obradovic, geleceğine haziran ayı sonunda karar vereceğini söyledi. Teklifler aldığını anlatan efsane çalıştırıcı, “Ailem ve her zaman değer verdiğim bazı kişilerle görüşerek nerede çalışmaya devam edeceğime karar vereceğim” dedi.

"20 GÜN İÇİNDE NE OLACAĞINI GÖRECEKSİNİZ"

61 yaşındaki basketbol adamı şöyle devam etti:

"İnsanlar her zaman konuşur ama bugüne kadar ben bu işler için uğraşmadım. Anlaşmalarımı yürüten bir temsilcim var. Bana ilgilenen kulüp hakkında bilgi getiriyor. Ben de değer verdiğim kimselerle oturup ne yapacağımı konuşuyorum. 20 gün içinde ne olacağını göreceksiniz."

Sırp televizyonunun ülkesindeki kulübü olan "Partizan’a dönebilir misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Obradovic bu ihtimali dışlamadı. Obra, "Partizan sevdiğim, bu işe başladığım ve en güzel yıllarımı geçirdiğim kulüp. Orada çok arkadaşım var" yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE BEKO ŞİMDİLİK DEVREDE YOK

Zeljko Obradovic’in bu açıklamaları sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe Beko taraftarlarını da heyecanlandırdı. Ancak Sırp çalıştırıcının adının geçtiği takımlar arasında ne yazık ki sarı-lacivertliler yok.

OBRADOVIC İÇİN CSKA VE REAL MADRID İDDİALARI

Dış basında CSKA Moskova’nın Itoudis yerine Obradovic’i düşündüğü belirtilirken, Pablo Laso ile yollarını ayırması durumunda Real Madrid'in ilk alternatifinin de Obra olacağı konuşuluyor.

OBRADOVIC'İN FENERBAHÇE'YE KAZANDIRDIĞI KUPALAR

Zeljko Obradovic, 2013 ile 2020 yılları arasında başantrenörü olduğu Fenerbahçe Beko'ya 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası'nın yanı sıra bir de 2017'de EuroLeague şampiyonluğu kazandırmıştı.

(AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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