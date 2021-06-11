Obradovic antrenörlüğe geri dönüyor

Fenerbahçe Beko taraftarlarının unutamadığı Zeljko Obradovic’ten heyecanlandıran açıklama. Sarı-lacivertlilerden ayrıldığından beri takım çalıştırmayan Sırp antrenör yeniden sahalara dönecek.

BU AY SONUNDA TAKIMI BELLİ OLACAK

Bir Sırp televizyonuna konuşan Obradovic, geleceğine haziran ayı sonunda karar vereceğini söyledi. Teklifler aldığını anlatan efsane çalıştırıcı, “Ailem ve her zaman değer verdiğim bazı kişilerle görüşerek nerede çalışmaya devam edeceğime karar vereceğim” dedi.

"20 GÜN İÇİNDE NE OLACAĞINI GÖRECEKSİNİZ"

61 yaşındaki basketbol adamı şöyle devam etti:

"İnsanlar her zaman konuşur ama bugüne kadar ben bu işler için uğraşmadım. Anlaşmalarımı yürüten bir temsilcim var. Bana ilgilenen kulüp hakkında bilgi getiriyor. Ben de değer verdiğim kimselerle oturup ne yapacağımı konuşuyorum. 20 gün içinde ne olacağını göreceksiniz."

Sırp televizyonunun ülkesindeki kulübü olan "Partizan’a dönebilir misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Obradovic bu ihtimali dışlamadı. Obra, "Partizan sevdiğim, bu işe başladığım ve en güzel yıllarımı geçirdiğim kulüp. Orada çok arkadaşım var" yorumunu yaptı.