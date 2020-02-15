Obradovic galibiyeti değerlendirdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, "Türk Telekom'u tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir maç oynadılar. Maç içinde çok problemimiz oldu. Özellikle ilk yarıda savunmamız çok kötüydü. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. Ama bu bir yarı final oynuyorsanız ve bu bir eleme maçıysa her şeyinizi ortaya koymanız gerekiyor. Savunmamızın kötü olmasın sebebi çok tembel oynadık. Onlarda hücumda çok iyiydiler. Bizim yapmak istediğimiz her şeyin farkına varıp ona göre önlem aldılar. İkinci yarı tamamen farklı bir tablo vardı. Çok daha sert oynadık ve bütün savunma pozisyonları için savaştık. Maçta öne geçmeyi başardık 5 sayı öndeydik ama kötü başladık hücum açısından. Yanlış paslar ve kötü kararlar yüzünden maç başa baş oldu. Sonuçta oyuncular karakterini yansıtıp final oynamak istediklerini gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi Darüşşafaka ile oynayacağımız finale hazırlama zamanı. Ayrıca taraftarımıza sağlamış olduğu güzel atmosfer için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

