Obradovic: Savunmada değiştirmemiz gereken şeyler var

THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'u 78-75 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, normal sezonu lider tamamladıkları için oyuncularına teşekkür etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, müsabakada iki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "İki takımı da tebrik ediyorum. Oyuncularıma şu ana kadar yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum. Her zaman sonuna kadar savaşmanın yolunu bulduk. İnancımız var ve hep sonuna kadar oynayan bir takımız. Sezon içerisinde çok sorun yaşadık. Biz çok çalışmaya devam edip kadromuzdaki tüm oyuncuları kullanamaya çalıştık ve bu yüzden THY Avrupa Ligi'ni ilk sırada bitirdik. Müthiş iş çıkardıklar bugün. Taraftarlarımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir programa girdiklerini aktaran Sırp antrenör, "Kısa sürede Türkiye Ligi'nde üç maçımız var. Antrenman yapmak için çok fazla zamanımız yok. Bazı oyuncuları dinlendirmeniz için zaman ayırmanız gerekiyor. Kendimizi de en iyi şekilde Zalgiris'e karşı hazırlamalıyız." şeklinde görüş belirtti.