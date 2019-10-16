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Obradovic: Sert basketbol oynamalıyız

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 16.10.2019 16:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İspanyol ekibi Baskonia ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Maçı kazanabilmek için her zaman olduğu gibi sert bir basketbol oynamalıyız" dedi.

Obradovic: Sert basketbol oynamalıyız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde oynayacakları Baskonia maçına ilişkin, "İhtiyacımız olan, ilk saniyeden son ana dek savaşmak olacak" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Obradovic, sezona iki maçta alınan mağlubiyetlerle başladıklarını ve Baskonia karşısında bu yenilgileri telafi etmek istediklerini kaydetti.

Tecrübeli başantrenör, aylar sonra taraftarlarının önüne çıkacaklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi'nde yaptığımız kötü başlangıç ve kaybettiğimiz iki maçın ardından, bu mücadelede tekrar öz güvenimizi kazanacak bir oyun oynayabilmeli ve bunun için de nasıl oynamamız gerektiğinin farkına varabilmeliyiz. İhtiyacımız olan, ilk saniyeden son ana dek savaşmak olacak. Karşımızda harika takım yapısına sahip bir rakibimiz olacak. Baskonia, hem savunmada hem de hücumda çok etkili olan bir ekip. Maçı kazanabilmek için her zaman olduğu gibi sert bir basketbol oynamalı ve mücadelenin başından sonuna dek konsantrasyonumuzu koruyabilmeliyiz."

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas ise karşılaşmanın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu sezonun iç sahadaki ilk Avrupa Ligi maçına çıkacağız. Aynı zamanda da yeni sezonun taraftarımızın önündeki ilk karşılaşması olacak. Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında çok kötü iki yenilgi aldık ve bunları telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın da desteğiyle, takım olarak iyi ve sert bir mücadele ortaya koyabilmeyi diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
obradovic Fenerbahçe Beko thy avrupa ligi Baskonia

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