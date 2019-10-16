Obradovic: Sert basketbol oynamalıyız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde oynayacakları Baskonia maçına ilişkin, "İhtiyacımız olan, ilk saniyeden son ana dek savaşmak olacak" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Obradovic, sezona iki maçta alınan mağlubiyetlerle başladıklarını ve Baskonia karşısında bu yenilgileri telafi etmek istediklerini kaydetti.

Tecrübeli başantrenör, aylar sonra taraftarlarının önüne çıkacaklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi'nde yaptığımız kötü başlangıç ve kaybettiğimiz iki maçın ardından, bu mücadelede tekrar öz güvenimizi kazanacak bir oyun oynayabilmeli ve bunun için de nasıl oynamamız gerektiğinin farkına varabilmeliyiz. İhtiyacımız olan, ilk saniyeden son ana dek savaşmak olacak. Karşımızda harika takım yapısına sahip bir rakibimiz olacak. Baskonia, hem savunmada hem de hücumda çok etkili olan bir ekip. Maçı kazanabilmek için her zaman olduğu gibi sert bir basketbol oynamalı ve mücadelenin başından sonuna dek konsantrasyonumuzu koruyabilmeliyiz."