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Obradovic'ten karantinada yeni imaj!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.04.2020 22:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic yeni imajıyla dikkat çekti. Zejlko Obradovic'in yeni imajı dikkat çekti!

Koronavirüs sonrası ülkesi Sırbistan'a giden Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic yeni imajıyla dikkat çekti.

Sırp hocanın sakallı hali taraftarları şaşırttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe Beko Zljko Obradovic yeni tarzı imaj

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