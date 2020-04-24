Obradovic'ten karantinada yeni imaj!

Koronavirüs sonrası ülkesi Sırbistan'a giden Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic yeni imajıyla dikkat çekti.
Sırp hocanın sakallı hali taraftarları şaşırttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.
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