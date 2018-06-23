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Obradovic Teodosic'i bekliyor

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 23.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş'ta kısa transferi için önemli bir iddia ortaya atıldı. Zeljko Obradovic transfer gündemine Milos Teodosic'i aldı.

Obradovic Teodosic'i bekliyor

Sırbistan'ın önde gelen haber siteleri Novosti ve Mondo'da yer alan haberlere göre; Fenerbahçe Doğuş, Milos Teodosic'teki gelişmeleri yakından takip ediyor. LA Clippers'tan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu için koç Zeljko Obradovic, gelişmelere göre hareket edecek.

Teodosic, draft öncesi RTS'ye yaptığı açıklamada, "Clippers drafttan sonra bir karar verecek. Ben de durumumun bir an önce netleşmesini bekliyorum" demişti. Eğer Clippers, Teodosic'i serbest bırakırsa kontratının garanti olan 2.1 milyon Dolar'lık kısmını ödeyecek.

Ardından Teodosic'in Avrupa'ya dönmeye daha sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durumda Fenerbahçe Doğuş'un devreye girmesi beklenecek. Sarı Lacivertliler daha önce de Teodosic ile ilgilenmiş ancak yıldız oyuncu CSKA ile kontratını uzatmıştı. (BASKET DERGİSİ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş Türkiye Basketbol Ligi zeljko obradovic

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