Ocağa gerek yok: Mikrodalgada yapılabilecek 3 pratik atıştırmalık

Mutfaklara girdiği ilk günden bugüne hayata hız katan mikrodalga fırınlarda pratik atıştırmalıklar yapmak için kolları sıvayalım. Kekten kumpire ve yumurtalı ekmeğe varan lezzet yolculuğu için hazır mısınız? Hemen her evde bulunabilen malzemelerle kısa sürede yapabileceğiniz, kolay ve lezzetli atıştırmalıklar için sizi mutfağa davet ediyoruz.
MALZEMELER
1 büyük boy patates
1 tatlı kaşığı tereyağı
3 adet kornişon turşu
4 çorba kaşığı Rus salatası
2 çorba kaşığı konserve mısır
3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar
Ketçap
HAZIRLANIŞI
Patatesinizi bol suda yıkayın.
Tam ortasından çizik atarak mikrodalga fırına alın.
Mikrodalga fırını 900 W olarak ayarlayın.
Bu sıcaklıkta 8-9 dakika kadar pişirin.
Pişen patatesin içini kaşık yardımıyla çıkarın ve bir kaseye aktarın.
Közlenen patatesin içine tereyağı, kaşar peyniri rendesi ve tuz atıp karıştırın.
Tekrar patates kabuğuna yerleştirin.
Üzerine Rus salatası, doğranmış kornişon turşu ve konserve mısırları ekleyin.
MALZEMELER
1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
1 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı süt
2 çorba kaşığı un
1 tatlı kaşığı kakao
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı vanilya
1 tatlı kaşığı ceviz
1 tatlı kaşığı fındık
HAZIRLANIŞI
Bir karıştırma kabının içerisine eritilmiş tereyağını alın.
Üzerine süt, toz şeker, kakao ve unu ekleyin.
Güzelce karıştırdığınız malzemelere kabartma tozu, vanilya, ceviz ve fındığı da ilave edin.
Hamurunuzu büyük boy kupa bardağınıza aktarın.
Mikrodalga fırınınızı 800 W olacak şekilde ayarlayın.
2 dakika sonra kekinizi fırından alın.
MALZEMELER
2 dilim tost ekmeği
1 adet yumurta
Kıyılmış dereotu
Kıyılmış maydanoz
Kapya biber
Çarliston biber
Tuz
Kekik
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Yumurtayı bir kasede çırpın.
İçerisine baharatlar ve tuzu ilave edin.
Kıyılmış yeşillikler ve biberleri yumurtaların içerisine aktarın.
Ekmeklerinizin üzerine bu karışımı ekleyin.
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