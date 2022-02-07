Ocağa gerek yok: Mikrodalgada yapılabilecek 3 pratik atıştırmalık

Mutfaklara girdiği ilk günden bugüne hayata hız katan mikrodalga fırınlarda pratik atıştırmalıklar yapmak için kolları sıvayalım. Kekten kumpire ve yumurtalı ekmeğe varan lezzet yolculuğu için hazır mısınız? Hemen her evde bulunabilen malzemelerle kısa sürede yapabileceğiniz, kolay ve lezzetli atıştırmalıklar için sizi mutfağa davet ediyoruz.

MİKRODALGADA KUMPİR TARİFİ

MALZEMELER

1 büyük boy patates

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 adet kornişon turşu

4 çorba kaşığı Rus salatası

2 çorba kaşığı konserve mısır

3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar

Ketçap

Mayonez

HAZIRLANIŞI

Patatesinizi bol suda yıkayın.

Tam ortasından çizik atarak mikrodalga fırına alın.

Mikrodalga fırını 900 W olarak ayarlayın.

Bu sıcaklıkta 8-9 dakika kadar pişirin.

Pişen patatesin içini kaşık yardımıyla çıkarın ve bir kaseye aktarın.

Közlenen patatesin içine tereyağı, kaşar peyniri rendesi ve tuz atıp karıştırın.

Tekrar patates kabuğuna yerleştirin.

Üzerine Rus salatası, doğranmış kornişon turşu ve konserve mısırları ekleyin.

Son olarak üzerine ketçap mayonez sıkıp servis edin.

MİKRODALGADA PORSİYONLUK KEK TARİFİ

MALZEMELER

1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı süt

2 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı kakao

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı ceviz

1 tatlı kaşığı fındık

Çikolata sosu

HAZIRLANIŞI

Bir karıştırma kabının içerisine eritilmiş tereyağını alın.

Üzerine süt, toz şeker, kakao ve unu ekleyin.

Güzelce karıştırdığınız malzemelere kabartma tozu, vanilya, ceviz ve fındığı da ilave edin.

Hamurunuzu büyük boy kupa bardağınıza aktarın.

Mikrodalga fırınınızı 800 W olacak şekilde ayarlayın.

2 dakika sonra kekinizi fırından alın.

Üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolata sosunu ekleyin.

MİKRODALGADA YUMURTALI EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

2 dilim tost ekmeği

1 adet yumurta

Kıyılmış dereotu

Kıyılmış maydanoz

Kapya biber

Çarliston biber

Tuz

Kekik

Karabiber

Pul biber

HAZIRLANIŞI

Yumurtayı bir kasede çırpın.

İçerisine baharatlar ve tuzu ilave edin.

Kıyılmış yeşillikler ve biberleri yumurtaların içerisine aktarın.

Ekmeklerinizin üzerine bu karışımı ekleyin.

Mikrodalgada 2-3 dakika pişirin.



