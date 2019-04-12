Odada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardı

Dağsu Mahallesi'nde besicilik yapan emekli öğretmen ve motokros tutkunu Recep Kaya, artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma yaptı.
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