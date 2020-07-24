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Ödemiş’te yangından dönen kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

İZMİR HABERLERİ  | 24.07.2020 23:47 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, orman yangınından dönen ekibin kullandığı kamyonetin motosiklet ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Süleyman Demirel Mahallesi Yeni Kent Sitesi önünde meydana geldi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, orman yangınından dönen ekibin kullandığı kamyonetin motosiklet ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Süleyman Demirel Mahallesi Yeni Kent Sitesi önünde meydana geldi. Ragıp Ş.’nin (40) idaresindeki Beydağ Orman İşletme Şefliğine ait 35 E 9113 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Metin Ö’nün (55) yönetimindeki 35 ZLU plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralıya ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansa alınarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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