Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün hareket eden mısır yüklü Razoni gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir." bilgisi verildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz