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ODÜ Yönetim Kurulu Toplantısı dijital ortamda yapıldı

ORDU HABERLERİ  | 27.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı, korona virüs salgını nedeniyle önlem amaçlı dijital ortamda yapıldı.
Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Niyazi Taşçı ve Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Güler ile fakülte dekanları, bulundukları yerden uzaktan erişim teknolojisi ile bağlanarak katıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkisini gösteren salgından dolayı alınan tedbirler kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilen toplantıda, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar, eğitim öğretim süreci ile uzaktan eğitim faaliyetleri gibi birçok konu ele alındı.

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