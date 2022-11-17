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  4. Ödül töreninde ağlamasıyla hafızalara kazındı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu şimdilerde 15 yaşında!

Ödül töreninde ağlamasıyla hafızalara kazındı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu şimdilerde 15 yaşında!

17.11.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk yıldızı Ata Berk Mutlu dizinin yayınlandığı dönem dikkat çekmişti. O dönem en iyi çocuk oyuncu seçilince gözyaşlarına boğulan Mutlu'nun son hali merak konusu oldu. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu şimdilerde 15 yaşında!

Ödül töreninde ağlamasıyla hafızalara kazındı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu şimdilerde 15 yaşında!

Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu son haliyle merak konusu oldu. İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer aldığı Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu şimdilerde 15 yaşında.

Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Dizinin yayınladığı dönem en iyi çocuk oyuncu seçilince ağlamaya başlayan ve gündeme gelen Mutlu son haliyle adından söz ettirdi.

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Çocukluğu ekranlarda geçtikten sonra ergenliğinde ekrandan uzak duran Ataberk Mutlu ailesiyle sakin bir hayat sürüyor.

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Gözlüklerine veda eden Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu'yu görenler "Sana ne olmuş", "Ergenlik değiştirmiş" yorumlarında bulundu.

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İlker Kaleli poyraz karayel

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