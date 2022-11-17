MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil annesiyle de kavga etti! 30 milyonluk ev sorun oldu... Vasiyetini yazdırıp...

Seren Serengil annesiyle de kavga etti! 30 milyonluk ev sorun oldu... Vasiyetini yazdırıp...

17.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen, Hadise gibi ünlü isimlere söylediği sözlerle ve canlı yayında girdiği polemiklerle gündeme gelen Seren Serengil annesi Nevin Teoman ile de kavgalı. Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, Suadiye'deki evleri yüzünden kızına dava açtı. İşte yaşanan olayın detayları...

Seren Serengil annesiyle de kavga etti! 30 milyonluk ev sorun oldu... Vasiyetini yazdırıp...

Söylemezsem Olmaz programındaki iddialı yorumlarıyla sık sık tepki çeken Seren Serengil annesiyle de davalık oldu. Nevin Teoman, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp Suadiye'deki evinin tapusunu üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açtı.

Sabah'ta yer alan habere göre Teoman, "Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi, ne de faturalarımı. Aylarca doğal gazsız oturdum" dedi.

5ff4105617aca90b383d4753

VASİYETİNİ BİLE YAZDIRMIŞ

İddiaya göre Serengil, annesi Nevin Teoman'ı Ankara'da GATA'ya götürüp sağlık heyetine soktu ve vasiyetini yazdırdıktan sonra ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptırıp noterden annesinin imzasını aldı.

Maddi sıkıntı içerisinde olan Nevin Teoman, dairesini satılığa çıkarmak istediğinde tapunun kendisinin üzerinde olmadığını, Seren Serengil'in üzerine geçtiğini öğrenince kızına dava açtı.

3108279_2caa015cabac3e8d2340ff58f2f8aa29_640x640

Nevin Teoman'ın avukatı "Seren Hanım ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptı. Bu sözleşmeye göre annesine ölünceye kadar bakması, sağlık, bakım, beslenme, giyim ve benzeri tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri sağlanmadı" diyerek daha önce yapılan tüm işlemlerin iptalini istedi.

32764945-81465495

SEREN SERENGİL ANNESİNE BAKMIYOR MU?

Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını, özel sağlık sigortasını dahi ödemediğini belirtti.

Teoman, "Evde doğal gaz kesik şekilde aylarca oturdum, apartman aidatlarını bile veremedim, elektrik-su borçlarım var" dedi.

SEREN SERENGİL İDDİALARA YANIT VERDİ

Seren Serengil ise annesinin kendisine yönelik suçlamalarını reddetti:

"Annemin 25 yıldır tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum, kız kardeşim Fulya'ya para gönderip anneme yardım ediyorum. Annemin vasiyetiydi zaten, 'Suadiye'deki evi sana vereceğim' diyordu. Noterde de bunu kendisi beyan etti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı'nın ilgisini çekince... Bomba iddiaAcun Ilıcalı'nın ilgisini çekince... Bomba iddia
Cüneyt Özdemir 'Arka Sokaklar' dizisi için kötü haberi verdi! Sevenleri üzgün...Cüneyt Özdemir 'Arka Sokaklar' dizisi için kötü haberi verdi! Sevenleri üzgün...
4 çocuğunu bıraktı gece yarısı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! 4 çocuğunu bıraktı gece yarısı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı!
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil nevin teoman

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!

Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!

45 gün önce evlenen ünlü çiftten kötü haber! O sözlerle duyurdu

45 gün önce evlenen ünlü çiftten kötü haber! O sözlerle duyurdu

Emekli polis dehşet saçtı! Eşini sokak ortasında katletti

Emekli polis dehşet saçtı! Eşini sokak ortasında katletti

İlginizi Çekebilir

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.