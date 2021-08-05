Ödüllü dizinin uyarlaması için teklif Aslı Enver’e gitti

Kavak Yelleri dizisiyle başladığı kariyerine Suskunlar, Kış Güneşi, İstanbullu Gelin gibi yapımlarla devam eden başarılı oyuncu Aslı Enver, son olarak Babil dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı. Aslı Enver’in hayranları, başarılı oyuncunun sıradaki projesini heyecanla bekliyor.

ASLI ENVER PROJEYE OLUMLU BAKIYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; CBS’de yayınlanan Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan The Good Wife isimli yapımın Türk uyarlamasının başrolü için teklif Aslı Enver’e gitti. Gelen iddialara göre, Aslı Enver bu projeye olumlu bakıyor.

İnternete düşen görüntüler nedeniyle güzel giden bir evliliğin alt üst olmasını anlatan Skandal dizisi için farklı isimlerle de görüşmelere başlandığı gelen bilgiler arasında.

Limon Film'in yayın haklarını satın aldığı Emmy ve Golden Globe ödüllü The Good Wife dizisinin yerli isminin Skandal olacağı duyuruldu.



