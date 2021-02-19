Ödüllü genç girişimci, Başkan Posbıyık’ı gururlandırdı

Online satış sitesi Trendyol tarafından Türkiye birincisi seçilen Kdz. Ereğlili genç girişimci Yağız Varlık, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti. Başkan Posbıyık, Ereğlili gençlerin gösterdikleri başarıdan gurur duyduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye’nin önde gelen online satış sitesi Trendyol tarafından 100 bin satıcı arasında birinci seçilen genç girişimci Yağız Varlık’ı makamında kabul etti.

Trendyol Star Ödülü ile Başkan Posbıyık’ı ziyaret eden Yağız Varlık, aile firmasının perakende satışını online satışa açarak birinci yılın sonunda satış rakamları en iyi müşteri memnuniyeti ödülünü aldığını söyledi. Kdz. Ereğlili gençlerin her alanda gösterdikleri başarıdan gurur duyduğunu belirten Başkan Posbıyık, “Kentimizde gençlerimiz ulusal ve uluslararası pek çok alanda başarılarıyla öne çıkıyor. Bunları görmekten gurur duyuyorum. Kültür, edebiyat, sanat üzerine uğraşların yanında gençlerimizin ticarette de başarı göstermeleri beni ayrıca mutlu ediyor. Bu zorlu dönemde başarılarınız daim olsun” dedi.

Ziyarette genç girişimcinin annesi Serap Varlık ve babası Faruk Varlık da yer aldı.



