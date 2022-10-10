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  4. Ödüllü Kurak Günler filminde yer alıyordu! Selin Yeninci sütyensiz tarzıyla dikkat çekti

Ödüllü Kurak Günler filminde yer alıyordu! Selin Yeninci sütyensiz tarzıyla dikkat çekti

10.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu Selin Yeninci tarzıyla yine olay oldu. Oynadığı Kurak Günler filmi festivalde 9 ödül alan Yeninci festivalde beyaz derin dekolteye sahip ceketiyle katıldı. Bir Zamanlar Çukurova ile hayran kitlesini artıran oyuncu sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

Ödüllü Kurak Günler filminde yer alıyordu! Selin Yeninci sütyensiz tarzıyla dikkat çekti

Selahattin Paşalı, Erol Babaoğlu ve Selin Yeninci gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kurak Günler filmi Altın Portakal Film Festivali'nde ödüle doymadı. Festival sonunda 9 ödül alan filmin oyuncuları da festivale katılım gösterdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hafızalara kazınan Selin Yeninci festivalde iddialı tarzıyla dikkat çekti. Saniye karakteriyle hayran kitlesini artıran Yeninci beyaz ceketinin altına hiçbir şey giymedi.

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Sütyensiz tarzıyla hayranlarından beğeni alan Selin Yeninci'ye beğeni yağdı.

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Ünlü oyuncu daha önce burun estetiği yaptırarak gündeme gelmiştii.

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