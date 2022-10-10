Ödüllü Kurak Günler filminde yer alıyordu! Selin Yeninci sütyensiz tarzıyla dikkat çekti

Selahattin Paşalı, Erol Babaoğlu ve Selin Yeninci gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kurak Günler filmi Altın Portakal Film Festivali'nde ödüle doymadı. Festival sonunda 9 ödül alan filmin oyuncuları da festivale katılım gösterdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hafızalara kazınan Selin Yeninci festivalde iddialı tarzıyla dikkat çekti. Saniye karakteriyle hayran kitlesini artıran Yeninci beyaz ceketinin altına hiçbir şey giymedi.

Sütyensiz tarzıyla hayranlarından beğeni alan Selin Yeninci'ye beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu daha önce burun estetiği yaptırarak gündeme gelmiştii.

