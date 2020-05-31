YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Odunpazarı Belediyesi kreşleri dezenfekte etti

Odunpazarı Belediyesi kreşleri dezenfekte etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.05.2020 17:59 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı kaldıktan sonra normalleşme kapsamında yarından itibaren yeniden açılacak olan kreşleri Odunpazarı Belediyesi ekipleri dezenfekte etti.Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kreşler, anaokulları ve gündüz bakım evleri, 16 Mart’ta kapatılmıştı.

Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı kaldıktan sonra normalleşme kapsamında yarından itibaren yeniden açılacak olan kreşleri Odunpazarı Belediyesi ekipleri dezenfekte etti.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kreşler, anaokulları ve gündüz bakım evleri, 16 Mart’ta kapatılmıştı. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planı kapsamında küçük çocuklara eğitim veren kreşler, 1 Haziran Pazartesi günü (yarın) yeniden açılacak. Gerçekleştirdiği çalışmalarda her zaman çocuklara öncelik veren Odunpazarı Belediyesi, başta kendi bünyesinde yer alan Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi olmak üzere Odunpazarı bölgesinde bulunan tüm kreşler ve anaokullarında dezenfeksiyon işlemi başlattı.

Geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kreş, anaokulu ve gündüz bakımevlerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü açılacağının açıklanmasının ardından kolları sıvayan Odunpazarı Belediyesi, kreş ve anaokullarında dezenfeksiyon çalışması başlattı. Dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesine ait Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’ni dezenfekte etti. Oyunpazarları, dezenfeksiyon çalışması öncesinde Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir biçimde temizlendi. Temizliğin ardından da Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Oyunpazalarının girişlerinden başlanarak tüm sınıf ve odalarını dezenfekte etti.

Tüm özel kreş ve anaokulları dezenfekte edildi
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, tüm özel kreş ve anaokullarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, kreş ve anaokulların girişlerinden başlayarak, tüm sınıf ve odaları dezenfekte etti. Kişisel hijyenin önemine bir kez daha dikkat çeken yetkililer, velilerin bu dönemde bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara titizlikle uyması gerektiğinin altını çizdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski fotoğraflarına yorum yağdı!Eski fotoğraflarına yorum yağdı!
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Otogarda dezenfekte çalışması

Otogarda dezenfekte çalışması

Feci kaza, saniye saniye görüntülendi

Feci kaza, saniye saniye görüntülendi

Terminal ve Hat 250 1 Haziran’da hizmete başlıyor

Terminal ve Hat 250 1 Haziran’da hizmete başlıyor

Toroslar’daki parklar çiçek açtı

Toroslar’daki parklar çiçek açtı

Kartepe İHL Spor Salonu’nun dış cephesi tamamlandı

Kartepe İHL Spor Salonu’nun dış cephesi tamamlandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
13:01
İkindi
16:57
Akşam
20:26
Yatsı
22:08

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Rüya Eczanesi
Tepebasi
Timur Eczanesi
Odunpazari
Yıldız Eczanesi
Odunpazari
Duygum Eczanesi
Odunpazari
Bilgin Eczanesi
Tepebasi
Deliklitaş Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Online pilates eğitimleri sürüyor

Online pilates eğitimleri sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.