YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Odunpazarı’nda şubat ayı meclis toplantıları başladı

Odunpazarı’nda şubat ayı meclis toplantıları başladı

01.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı 3’üncü birleşim 1’inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.Nikah Salonu, toplantı öncesinde Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilerek, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı.

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı 3’üncü birleşim 1’inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.
Nikah Salonu, toplantı öncesinde Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilerek, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Meclis toplantısına gelenler ateşi ölçülerek ve HES kodları kontrol edilerek salona alındı.
Meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülecek olan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması işine ilişkin protokoller yapma ve yapılacak protokollerin detaylarını belirleme konusunda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a yetki verilmesine ilişkin madde ön plana çıktı. Mecliste görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilerek, ilgili komisyonlara gönderildi.
Meclis toplantısında, oluşturulacak gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere, bir asil bir de yedek meclis üyesinin seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen seçim sonrasında Ali Haydar Çelik asil, Ömer Faruk İnan ise yedek üye olarak belirlendi.
Odunpazarı Belediyesinin bir sonraki meclis toplantısının 4 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da yapılmasına karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
07:59
Öğle
13:16
İkindi
15:59
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
010220211830020220210830nobetci
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
010220211830020220210830nobetci
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
010220211830020220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Eskişehir'de kumar operasyonlarında 13 ayda 4 bin 113 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de kumar operasyonlarında 13 ayda 4 bin 113 kişiye para cezası uygulandı

Engelliler Araştırma Enstitüsü projeleri TÜBİTAK’ta kabul edildi

Engelliler Araştırma Enstitüsü projeleri TÜBİTAK’ta kabul edildi

Online eğitimler sayesinde müzikten uzak kalmıyorlar

Online eğitimler sayesinde müzikten uzak kalmıyorlar

Doğal ürünler haftada 3 gün kent halkı ile buluşuyor

Doğal ürünler haftada 3 gün kent halkı ile buluşuyor

Emlakçıların gözü kabine toplantısında

Emlakçıların gözü kabine toplantısında

Eskişehirli şair yazar Ahmet Urfalı’ya Azerbaycan’dan ‘teşekkürname’ ödülü

Eskişehirli şair yazar Ahmet Urfalı’ya Azerbaycan’dan ‘teşekkürname’ ödülü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.