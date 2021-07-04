Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 21. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi.

Etkinlikte, farklı şehirlerden 6'sı kadın 86 sürücü, Çilimli ilçesinde hazırlanan özel parkurda yarıştı. Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücüler, parkurda zor anlar yaşadı.

Yağmurun etkisiyle zorlaşan parkurda zamana karşı yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, yarışlara beklediklerinden fazla ilgi olduğunu söyledi.

Albayrak, "Dostlarımıza yağmur çamur demeden gelip off-road gösterilerimizi izledikleri için teşekkür ediyorum." diyerek, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini kaydetti.



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