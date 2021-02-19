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Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

19.02.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Fatsa Off-Road Kulübü üyeleri aşırı kar yağışıyla birlikte etkisini sürdüren soğuk havada yiyecek bulamakta güçlük çeken sokak hayvanları için Kumru Ericek, Korgan ve Aybastı Perşembe Yaylalarında doğaya yem bıraktı.Off-Road Kulübü üyeleri bu sefer zorlu yolları, soğuk bölgelerde açlık sıkıntısı çeken canlılar için aştılar.

Fatsa Off-Road Kulübü üyeleri aşırı kar yağışıyla birlikte etkisini sürdüren soğuk havada yiyecek bulamakta güçlük çeken sokak hayvanları için Kumru Ericek, Korgan ve Aybastı Perşembe Yaylalarında doğaya yem bıraktı.
Off-Road Kulübü üyeleri bu sefer zorlu yolları, soğuk bölgelerde açlık sıkıntısı çeken canlılar için aştılar. Yolda kalmalarına rağmen belediye ekiplerinden yardım isteyen kulüp üyeleri açılan yollar ile orada yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına ulaştılar. Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, "Karda mahsur ve aç kalan hayvanları beslemek onları korumak amacı ile buradayız" dedi.
Erdoğan, “Ulaşılmaz denilen yerlere ulaştık. Dernek üyelerimizle faaliyetimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz, şehrin mutlu hayvanları olmasını diliyoruz. Doğaya ekmek ve yem bıraktık. Yaban hayatını zorlu kış şartlarında biraz da olsun rahatlatmak için bu çalışmayı yaptık. Önceki haftalarda da gelmiştik, yem bıraktığımız yerlere baktık hiçbiri kalmamış. Bırakabildiğimiz kadarıyla yem bırakmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

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