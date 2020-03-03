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Öfke patlamasının nedeni bastırılan duygular

ERZURUM HABERLERİ  | 03.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Psikolog Müjde Yahşi, öfke patlamasına neden olan durumun bastırılan duygular olduğunu söyledi.Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Öfke sadece erişkinlere has bir durum değildir.

Öfke patlamasının nedeni bastırılan duygular

Psikolog Müjde Yahşi, öfke patlamasına neden olan durumun bastırılan duygular olduğunu söyledi.
Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Öfke sadece erişkinlere has bir durum değildir. Zaman zaman bazı çocuklarda da öfke patlamaları görülebilir. Erkek çocukları ağladıklarında ayıplanmak yerine teselli edilselerdi, belki de duygularını anlamakta ve ifade emekte zorlanan öfkeli erkeklerin sayısı daha az olurdu. Unutulmamalı ki duyguların yaşı ve cinsiyeti yoktur. Üzüntüden ötürü gözyaşı dökmenin kadına atfedildiğini savunan bir kişi aslında duygularını bastırır. Bastırılan duygular yaş ve cinsiyet fark etmeksizin her insanda psikolojik veya fiziksel etkiler oluşturabilir. Örneğin üzüntü duyacağı bir olay karşısında duygularına ket vurup hissettiği gibi davranmayan ve soğukkanlı görünmeye çalışan yetişkin bir erkeğin tansiyonu yükselebilir; davranışlarını engellemeye çalıştıkça elleri terlemeye başlayabilir, hatta bir anda sindirim rahatsızlıkları ve baş ağrıları ile karşı karşıya kalabilir” dedi.
Kişinin bastırdığı üzüntünün yerini gerginlik, huzursuzluk ve öfkenin alabildiğini ifade eden Yahşi, “Kişi duygularını engellemeye devam ettikçe saldırgan davranışlar göstermeye başlayabilir. Ne yazık ki engellenen duygular genellikle öfke patlamaları olarak kendini gösterir. Umarım toplumun yüklediği cinsiyet rollerine göre değil, hissedebilen ve duyguları ile davranışlarına yön verebilen çocuklar yetiştirebilen anne babalar olabiliriz” açıklamalarında bulundu.

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