YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Öfkeli kadın masaj salonunun camlarını kazmayla kırdı

Öfkeli kadın masaj salonunun camlarını kazmayla kırdı

23.11.2023 13:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da eskiden çalıştığı masaj salonunun sahibine sinirlenen kadın, iş yeri binasının camlarını kazmayla kırdı.

Öfkeli kadın masaj salonunun camlarını kazmayla kırdı

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit İsmail Güler Sokak’ta meydana geldi. Eskiden çalıştığı masaj salonu önüne gelen A.V. isimli kadın, iddiaya göre kendisi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle iş yeri sahibine sinirlendi. A.V. eline aldığı kazmayla iş yerinin cam ve kapı pencere camlarını kırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kadını sakinleştirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan V.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Öte yandan kadının camları kırdığı anlar yoldan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar’da torbacı operasyonuAfyonkarahisar’da torbacı operasyonu
Antalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulunduAntalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Deprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldıDeprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Kasım Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:17

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Perşembe

Deva eczanesi
Suleymanpasa
Sağlik eczanesi
Cerkezkoy
Sarikaya eczanesi
Saray
Asli eczanesi
Corlu
Şehnur eczanesi
Suleymanpasa
Hürriyet eczanesi
Corlu
Yeni eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.