Oğlu müstehcen sahnelerini çekmişti! Elizabeth Hurley banyo pozlarıyla adından söz ettirdi

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley, "Strictly Confidential" filmiyle gündemdeydi. 59 yaşındaki oyuncunun filmdeki müstehcen sahneleri sosyal medyada tartışma konusu oldu çünkü filmin yönetmenliğini Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian üstleniyor.

İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filminde annesinin müstehcen sahnelerini çekmesi çok eleştirildi.

Anne oğul eleştirileri umursamadan hayatlarına devam ediyor.

Elizabeth Hurley, son fotoğraf çekiminde mücevherli bir sütyen üst ve eşleşen mini etekle inanılmaz vücudunu sergiledi.



59 yaşındaki yıldız, çekimin ne için yapıldığını söylemedi ancak banyoda bacağını kaldırarak poz verdiği ve makyajını yaptırdığı görüntüleri paylaştı.







