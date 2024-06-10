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  4. Oğlu müstehcen sahnelerini çekmişti! Elizabeth Hurley banyo pozlarıyla adından söz ettirdi

Oğlu müstehcen sahnelerini çekmişti! Elizabeth Hurley banyo pozlarıyla adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 14:42
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Oğlunun çektiği filmde müstehcen sahnelerde oynadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Elizabeth Hurley, banyo fotoğraf çekimlerinde yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi.

Oğlu müstehcen sahnelerini çekmişti! Elizabeth Hurley banyo pozlarıyla adından söz ettirdi

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley, "Strictly Confidential" filmiyle gündemdeydi. 59 yaşındaki oyuncunun filmdeki müstehcen sahneleri sosyal medyada tartışma konusu oldu çünkü filmin yönetmenliğini Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian üstleniyor.

İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filminde annesinin müstehcen sahnelerini çekmesi çok eleştirildi.

Ekran Alıntısı

Anne oğul eleştirileri umursamadan hayatlarına devam ediyor.

Çıplak fotoğrafını atan kadına o da fotoğraf gönderdi sonrası bomba... Çıplak fotoğrafını atan kadına o da fotoğraf gönderdi sonrası bomba...

Elizabeth Hurley, son fotoğraf çekiminde mücevherli bir sütyen üst ve eşleşen mini etekle inanılmaz vücudunu sergiledi.

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59 yaşındaki yıldız, çekimin ne için yapıldığını söylemedi ancak banyoda bacağını kaldırarak poz verdiği ve makyajını yaptırdığı görüntüleri paylaştı.


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Elizabeth Hurley
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