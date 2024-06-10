MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya'da anlatılan hikaye ağızları açık bıraktı! Çıplak fotoğrafını atan kadına o da fotoğraf gönderdi sonrası bomba...

Hasan Can Kaya'da anlatılan hikaye ağızları açık bıraktı! Çıplak fotoğrafını atan kadına o da fotoğraf gönderdi sonrası bomba...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 13:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya Konuşanlar sezon finalini bomba gibi konuklarla kapattı. Programa gelen genç bir isim başına gelen olayı anlattı. Uygulamadan tanıştığı kıza çıplak fotoğraf atan Miran'ın başına gelmeyen kalmadı.

Hasan Can Kaya'da anlatılan hikaye ağızları açık bıraktı! Çıplak fotoğrafını atan kadına o da fotoğraf gönderdi sonrası bomba...

Konuşanlar sezon finalinde yine birbirinden renkli konuklar yer aldı. 1 saate yakın yapılan sezon finalinde Hasan Can Kaya hem güldürdü hem de anlatılan hikayeler karşısında şaştı kaldı.

Programa katılan Miran adındaki genç isim başına gelen bir olayı açık açık anlattı. Tekel bayi işleten Miran ilişki uygulamasından bir kadınla tanıştığını anlattı.

uıuou

Miran "Uygulamada profilini dolduruyorsun platinum üyelik aldım birisiyle eşleştim. Sonu çok fena. Instagram'da da takipleştik oradaki tüm kişilerimi almış... Neyse konuştuk bir baktım kız sexting yapalım mı ben sıkıldım dedi. Ben de bilmiyorum yani ne o kelime?" dedi.

yıyıyuı

ANNESİ MESAJI GÖRÜNCE...

Hasan Can Kaya ise "Sizin konumuzdaki bir bey dil bilmiyor mu?" diyerek konuğuna takıldı. Miran ise "Seksi biliyorum" yanıtını verince stüdyo gülmekten kırıldı.

yıyoyp

Miran devamında ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..." O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..."

"Telefonla konuşma işte. Konuştuk, Whatsapp'a geçelim dedi konuştuk bana çıplak fotoğraf attı, sen de atar mısın dedi. Ben de attım. Fotoğrafı attım bir baktım mesaj gelmiyor artık. Tek seferlik yolladım ama kaydetmiş. Sonra 5 dakika içine 5 bin TL atmazsan ailene yollarım dedi. Ben ne yaptım yollamadım tabii. Gerçekten arkadaşlarıma, anneme yollamış. Annem aradı 5 dakika sonra senin ben (...) dedi."

İlginizi Çekebilir

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

 Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

 Philips'in en çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in en çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri

Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun nişanında 2 kilo altın takıp paylaştıOğlunun nişanında 2 kilo altın takıp paylaştı
Apar topar evlendi! 'Hamile' iddiaları Apar topar evlendi! 'Hamile' iddiaları
"Pis müptezel krizlere girdi" deyip adada yaşananları ifşa etti! Bomba iddia"Pis müptezel krizlere girdi" deyip adada yaşananları ifşa etti! Bomba iddia
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar
En Çok Okunan Haberler
Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

'Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz'

'Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz'

O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..."

O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..."

Koç-Yıldırım sonrası Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem olmuştu! Yeni açıklama geldi: Amacım tahrik etmekti

Koç-Yıldırım sonrası Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem olmuştu! Yeni açıklama geldi: Amacım tahrik etmekti

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Gamze Özçelik evlendi akla Uğur Pektaş'tan olan oğlu geldi! Gözler onu aradı

Gamze Özçelik evlendi akla Uğur Pektaş'tan olan oğlu geldi! Gözler onu aradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.