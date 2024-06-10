Hasan Can Kaya'da anlatılan hikaye ağızları açık bıraktı! Çıplak fotoğrafını atan kadına o da fotoğraf gönderdi sonrası bomba...

Konuşanlar sezon finalinde yine birbirinden renkli konuklar yer aldı. 1 saate yakın yapılan sezon finalinde Hasan Can Kaya hem güldürdü hem de anlatılan hikayeler karşısında şaştı kaldı.

Programa katılan Miran adındaki genç isim başına gelen bir olayı açık açık anlattı. Tekel bayi işleten Miran ilişki uygulamasından bir kadınla tanıştığını anlattı.

Miran "Uygulamada profilini dolduruyorsun platinum üyelik aldım birisiyle eşleştim. Sonu çok fena. Instagram'da da takipleştik oradaki tüm kişilerimi almış... Neyse konuştuk bir baktım kız sexting yapalım mı ben sıkıldım dedi. Ben de bilmiyorum yani ne o kelime?" dedi.

ANNESİ MESAJI GÖRÜNCE...

Hasan Can Kaya ise "Sizin konumuzdaki bir bey dil bilmiyor mu?" diyerek konuğuna takıldı. Miran ise "Seksi biliyorum" yanıtını verince stüdyo gülmekten kırıldı.

Miran devamında ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Telefonla konuşma işte. Konuştuk, Whatsapp'a geçelim dedi konuştuk bana çıplak fotoğraf attı, sen de atar mısın dedi. Ben de attım. Fotoğrafı attım bir baktım mesaj gelmiyor artık. Tek seferlik yolladım ama kaydetmiş. Sonra 5 dakika içine 5 bin TL atmazsan ailene yollarım dedi. Ben ne yaptım yollamadım tabii. Gerçekten arkadaşlarıma, anneme yollamış. Annem aradı 5 dakika sonra senin ben (...) dedi."