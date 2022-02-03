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Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi

03.02.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi.

Olayda ölen Halil U'nun naaşı, Muradiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

Törene, Halil U'nun eşi Mürvet U'nun yanı sıra akrabaları, komşuları ve vatandaşlar katıldı.

Mürvet U'nun, oğlunun bıçaklı saldırısından, evden dışarı çıkarak kurtulduğu öğrenildi.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde Muhammet U. (33) ile babası Halil U. (65) arasında tartışma çıkmıştı. Oğlu tarafından bıçakla yaralanan Halil U. kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, katil zanlısı Muhammet U. ise gözaltına alınmıştı.

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