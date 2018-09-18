SPOR

Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

FUTBOL HABERLERİ  | 18.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Eski sevgilisi Tuncay Şanlı'ya evlilik dışı dünyaya getirdiği oğlu için nafaka davası açan Melis Sayım, ünlü futbolcuyu, arkadaşının eşiyle ilişki yaşamakla suçladı. İlişkisini ihaneti öğrendikten sonra bitirdiğini iddia eden Sayım'a Tuncay Şanlı'nın yanıtı sert oldu; “Ortak çocuk üzerinden yaşam standartını yükseltmeye çalışıyor."

Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikteliğinden Ömer adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getiren Melis Sayım, geçtiğimiz Temmuz ayında Anadolu Aile Mahkemesi'nde aylık 20 bin TL talepli nafaka davası açtı. Sayım, Tuncay Şanlı'yı babalık görevlerini yerine getirmemek ve oğlunun ihtiyaçlarını karşılamamakla suçladı.

ŞANLI, “BABALIK ONURUMA HAKARET"

Davaya avukatı Cihad Öztürk aracılığıyla cevap dilekçesi veren Şanlı, Sayım'ın iddialarının babalık onuruna hakaret ve kişilik haklarına saldırı olduğunu iddia etti. Şanlı geçtiğimiz yıl Eylül ayında ayrıldığı Sayım'ın kendisine "Kürtaj yaptırırsam doktorum bir daha çocuğumuzun olmayacağını söyledi. Senden baba olarak maddi manevi beklentim yoktur" dediğini ileri sürdü.

DOĞUM VE SÜNNET PARASINI ÖDEDİM

Maddi manevi olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini savunan Tuncay Şanlı, doğumun hemen ardından oğlunu nüfusuna aldığını vurguladı. Ayrıca bebek arabası, ana kucağı, oto koltuğu ve bir baza aldığını anlatan Şanlı, Melis Sayım'ın 3 bin TL'lik doğum masrafı ile oğlunun 3 bin TL tutan sünnet ücretini ödediğini belirtti. Şanlı, oğluna özel sağlık sigortası yaptırdığına da dikkat çekti.

100 BİN TL KİRA GETİRİM YOK

Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçacak bir baba olmadığını belirten Tuncay Şanlı, iddia edildiği gibi 100 bin TL kira geliri olmadığını, Beykoz'daki evini Beşiktaşlı bir futbolcuya kiraya verdiğini, 12 bin dolar kira geliri olduğunu, kendisinin de 13 bin 500 TL'ye kirada oturduğunu kaydetti. Sakarya'da ortağı olduğu otelin üzerinde ise 11 milyon 500 bin TL tutarında ipotek bulunduğunu ifade etti.

YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR

Şanlı, eski sevgilisini ortak çocuk üzerinden yaşam standartını yükseltmeye çalışmakla suçlayarak eski sevgilisinin kira getiren bir evi ile Berlin ve İstanbul'da işyerleri bulunduğunu kaydetti.

ARKADAŞININ EŞİ İLE BENİ ALDATTI

Melis Sayım, eski sevgilisinin iddialarına avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla verdiği yanıtta Tuncay Şanlı'nın kendisini evli bir arkadaşının eşi ile aldattığını öne sürdü. İhanetten haberdar olunca ayrılık kararı aldığını iddia eden Sayım, 2 aylık hamile olduğu dönemde Şanlı'nın kendisine "Doğururum diyorsan ben yokum" şeklinde mesaj attığını ifade etti.

ÇOK ODALI EVDE OTURUYOR

Melis Sayım, "Tuncay Şanlı'nın bir evden 12 bin dolar kira getirisi var. Bir yıllık kredi kartı harcamalarının istenilmesi durumunda çok ciddi harcamaları olduğu görülecektir. 13 bin 500 TL'ye çok odalı bir evde kiracı olarak tek başına oturmaktadır. Bana ve oğluma ise iki oda bir salon evin yeteceğini söylemektedir" dedi. Sayım, Berlin'de işyeri olduğunu yalanlayarak sadece 800 TL kira geliri olan bir evi olduğunu kaydetti.

DOĞUMA 4 GÜN KALA İHANET ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tuncay Şanlı, oğlunun doğumuna 4 gün kala Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenmişti. Hamileliğinin son döneminde zor günler yaşayan Melis Sayım, 4 Haziran günü Ömer adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti. Tuncay Şanlı, doğumun hemen ardından oğlunu nüfusuna geçirmişti. Melis Sayım ise Tuncay Şanlı'ya 18 Temmuz günü nafaka davası açmıştı.

PARTNERO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladıO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladı
Kadın amigo Songül Taşdelen Hatayspor için eşinden boşandıKadın amigo Songül Taşdelen Hatayspor için eşinden boşandı
Mehmet Demirkol: Türkiye'nin en iyi santrforu Burak YılmazMehmet Demirkol: Türkiye'nin en iyi santrforu Burak Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuncay şanlı Melis Sayım Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

Beşiktaş'ta Negredo ayrıldı Vagner Love zamanı

Beşiktaş'ta Negredo ayrıldı Vagner Love zamanı

Rıdvan Dilmen Galatasaray maçı 'BeIN Sports’ta yayınlanacak’ yorumunda bulundu

Rıdvan Dilmen Galatasaray maçı 'BeIN Sports’ta yayınlanacak’ yorumunda bulundu

Fenerbahçe resmi siteden Andreas Kilit'in sorunları nedeniyle futbola ara verdiğini duyurdu

Fenerbahçe resmi siteden Andreas Kilit'in sorunları nedeniyle futbola ara verdiğini duyurdu

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin ilk hedefi Yassine Benzia'nın bonservisini alabilmek

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin ilk hedefi Yassine Benzia'nın bonservisini alabilmek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kadının onuru da kalmamış. Evlilik dışı çocuğu mikserde mi yaptın. Tuncay Şanlı'yı karalarken kendi yediğin haltı çok etikmiş gibi anlatıyorsun. Sen evlenmeden yat adamla sonra çık rezilliğini anlat alkışlayalım mı ne yapalım seni bilemedim.
ahlaksız herif
Çocuğu babasına verme davası açta gerçekten para için doğurmadığını bilelim.
Diğer Haberler
Tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

Tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

Kadın amigo Songül Taşdelen Hatayspor için eşinden boşandı

Kadın amigo Songül Taşdelen Hatayspor için eşinden boşandı

Mehmet Demirkol: Türkiye'nin en iyi santrforu Burak Yılmaz

Mehmet Demirkol: Türkiye'nin en iyi santrforu Burak Yılmaz

Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi

Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi

Passolig'de Galatasaray zirvede yer aldı

Passolig'de Galatasaray zirvede yer aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.