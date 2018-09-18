Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikteliğinden Ömer adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getiren Melis Sayım, geçtiğimiz Temmuz ayında Anadolu Aile Mahkemesi'nde aylık 20 bin TL talepli nafaka davası açtı. Sayım, Tuncay Şanlı'yı babalık görevlerini yerine getirmemek ve oğlunun ihtiyaçlarını karşılamamakla suçladı.

ŞANLI, “BABALIK ONURUMA HAKARET"

Davaya avukatı Cihad Öztürk aracılığıyla cevap dilekçesi veren Şanlı, Sayım'ın iddialarının babalık onuruna hakaret ve kişilik haklarına saldırı olduğunu iddia etti. Şanlı geçtiğimiz yıl Eylül ayında ayrıldığı Sayım'ın kendisine "Kürtaj yaptırırsam doktorum bir daha çocuğumuzun olmayacağını söyledi. Senden baba olarak maddi manevi beklentim yoktur" dediğini ileri sürdü.

DOĞUM VE SÜNNET PARASINI ÖDEDİM

Maddi manevi olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini savunan Tuncay Şanlı, doğumun hemen ardından oğlunu nüfusuna aldığını vurguladı. Ayrıca bebek arabası, ana kucağı, oto koltuğu ve bir baza aldığını anlatan Şanlı, Melis Sayım'ın 3 bin TL'lik doğum masrafı ile oğlunun 3 bin TL tutan sünnet ücretini ödediğini belirtti. Şanlı, oğluna özel sağlık sigortası yaptırdığına da dikkat çekti.