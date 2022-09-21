OGM, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangına ilişkin son durumu paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangına, 714 personel, 14 uçak, 35 helikopter, 83 arazöz ve 5 iş makinesi ile müdahale edildiğini bildirdi.
OGM'nin Twitter hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangının son durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.
Ormana düşen ateşin yüreklere de düştüğü ifade edilen paylaşımda, "Yeşil Vatanımızın her karışını korumak için var gücümüzle alevlerle savaşmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Paylaşımda, yangına 714 personel, 14 uçak, 35 helikopter, 83 arazöz ve 5 iş makinesi ile müdahale edildiği belirtildi.
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