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Öğrenci affı ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? İşte şartları!

16.06.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci affı ne zaman çıkacak 2022? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 milyon öğrencinin merakla beklediği açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptı. Lisans ve yüksek lisansın da dahil olduğu affın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? İşte öğrenci affı şartları...

Öğrenci affı ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? İşte şartları!

Öğrenci affı ne zaman çıkacak 2022? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce açıkladığı 2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af çalışması tamamlandı. Çalışma, ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulacak. Peki Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? Öğrenci affı şartları ve detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK 2022?

Öğrenci affı ile ilgili ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'dan gelmişti.

Çeşitli sebeplerle üniversitedeki eğitim hayatı sona eren öğrenciler için açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu “Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek” ifadelerini kullanmıştı.

Öğrenci affı ile ilgili son açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci affı konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor."

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Öğrenci affı, farklı nedenlerden ötürü eğitim hayatı sona eren öğrencilerin tekrar okula dönebilmelerini amaçlayan öğrenci affı 2018 yılında bir kez daha çıkmıştı.

2018 yılındaki öğrenci affından “terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler” yararlanamamıştı.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Öğrenci affının kimleri kapsayacağı da merak edilen konular arasında.

Öğrenci affı için kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için geçici kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde bölümüne götürmeyenler ile art arda 4 dönem kayıt yenilemeyen açıköğretim öğrencileri başvurabiliyor.

2018 yılındaki öğrenci affı kapsamında, "terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" bu aftan yararlanamamıştı.

Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affının şartları henüz netleşmedi.

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ÖSYM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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