Öğrenci affıyla döndüğü üniversiteyi kazandıktan 42 yıl sonra bitirmeye hazırlanıyor

Konak ilçesinde yaşayan Akay, 1981 yılında İzmir Kız Lisesinden mezun olmasının ardından girdiği üniversite sınavında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı. O yıllarda üniversitelerde başörtülü öğrencilerin okuyamaması nedeniyle Akay, bölümüne kayıt yaptırmadı.

Evlenmesinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Akay'ın okuma azmi hiç bitmedi. 1994 yılında yeniden girdiği üniversite sınavında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Akay, 4 yıl sonra bu bölümden mezun oldu.

Akay, 2018 yılında çıkan öğrenci affının ardından yeniden Ege Üniversitesine başvurdu. Bölümler arasında yatay geçiş yapan Akay, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrenim görmeye başladı.

Beş yıl boyunca çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla eğitim alan Akay, Bornova ilçesindeki bir eczanede staj yapıyor.

"GENÇLERLE BERABER OLMAK ÇOK GÜZEL"

Kazandıktan 42 yıl sonra Ege Üniversitesinden mezun olmaya hazırlanan Serpil Akay, AA muhabirine, kazandığı halde başörtülü olduğu için üniversite okuyamamasının yıllarca kendisini üzdüğünü söyledi.

Çıkan öğrenci affının ardından eşinin ve çocuklarının da desteğiyle, yıllar önce elde ettiği hakkı kullanarak eczacılık fakültesine girdiğini belirten Akay, şunları kaydetti:

"Beyaz önlüğü giyebilmek benim için bir hayaldi. Çok mutluyum. Başarabilmiş olmak, bunun verdiği motivasyon, insanı çok enerjik tutuyor. Gençlerle beraber olmak, bir şeyler öğrenebilmek çok güzel. Öğrenme isteği her zaman içimdeydi. O da bu şekilde üniversiteyle beraber taçlanmış oldu. Kendime bir yatırım yapmış oldum. Bir meslek sahibi oldum. Yaşın önemi yok diyorum. İnsan her yaşta bir şeyler yapabiliyor demek. Bunu kanıtlamış oldum."

5 yıl boyunca hiç ders kaçırmadığını, bölümünü severek okuduğunu anlatan Akay, bölüm arkadaşlarının ise çocuklarının yaşında olduğunu ifade etti.

Akay, "Onların belki anneleri yaşındaydım. Hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız çok destek oldu. Güzel bir dönem geçirdik. Pandemi dönemi de yaşadık. Şu anda mezuniyet aşamasına geldik. Tezim var. Sunduktan sonra stajımızda da başarılı olursam mezun oluyoruz. Hedefim bir eczane açmak." diye konuştu.

İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğini, eczacılığı da bundan dolayı tercih ettiğini kaydeden Akay, "Mahalle eczacılığında herkes sizin bir ebeveyniniz, bir ablanız veya kardeşiniz oluyor. Birlikte olmak, onların hayatlarına dokunmak güzel bir şey. Eczacıyla güzel bir iletişim içerisinde oluyorlar. Müşteri gibi hissetmiyorsunuz. Sanki ortamda bir arkadaşınız, bir akrabanız, ona yardım ettiğiniz bir dostunuz gibi güzel ilişkiler kurabiliyorsunuz." dedi.

Akay'ın staj yaptığı eczanede görev yapan Leyla Soyapa da staj başvurusu için geldiğinde çok şaşırdığını, onun azmine hayran kaldığını söyledi.

