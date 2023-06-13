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Öğrenciler 3 kilometre irtifaya çıkabilen roket tasarladı

13.06.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da üniversite öğrencileri Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı için 10 bin fite çıkabilen roket tasarladı.

Öğrenciler 3 kilometre irtifaya çıkabilen roket tasarladı

Öğrencilerin adını ‘BİRGÜL’ koydukları roket, Teknofest finalinde yarışmaya hak kazandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinden oluşan AKAY FOF Roket Takımı’nca tasarlanan ve "BİRGÜL" adı verilen roket, 2023 yılındaki TEKNOFEST’te roket yarışmasında orta irtifa kategorisinde finale kalmaya hak kazandı. Çalışmalarını sürdüren, 10 kişiden oluşan grup, özelliklerini geliştirdikleri roketleriyle birinci olmaya çalışacak.

“UÇUŞ İÇİN BEKLİYORUZ”

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emircan Babat, İhlas Haber Ajansı muhabirine, geliştirdikleri roketleriyle yaptıkları simülasyonlarda başarılı olduklarını söyledi.
Roketlerinin 3 kilometre irtifaya çıkabildiğine işaret eden Babat, “Bu yıl finale kaldık ve roketimizi uçuracağız. Hava muhalefeti nedeniyle yarışma ertelendi ancak biz Ankara’da olacağını umuyoruz. Roketimizi hazırladık ve bitirdik şu anda uçuş için bekliyoruz. Farklı bölümlerden arkadaşlarımızla birleşerek bir çalışma yaptık. Biz gençler olarak milli teknoloji hareketi çerçevesinde üzerimize düşeni her daim yapmaya hazırız. Bu yıl roket yarışmasına katılıyoruz ancak seneye farklı kategorilerden de katılabiliriz” diye konuştu.

“BİRBİRİMİZE RAKİP GİBİ BAKMIYORUZ”

Roketin teknik özelliklerden bahseden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kübra Yayla, ekip olarak güzel bir çalışma ile roketi tamamladıklarını dile getirdi. Yayla, “Bizim devre kartlarımız özgün sistemle çalışıyoruz. Bizim kriterlerimiz rastgele belirlenmiyor. Donanımsal ve yazılımsal olarak aviyonik sistemle tamamlayıp roketi kurtarmış oluyoruz. Bu üniversitede roket takımı yoktu. Biz aslında diğer öğrencilere öncü olmak istiyoruz. Birbirimize rakip gibi bakmıyoruz. Diğer takımlarla da dirsek teması yaparak projemizi sürdürüyoruz” dedi.

“DİĞER FAKÜLTELERDEN AYRILIYORUZ”

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güneş ise öğrencilerinin başarılarından memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Öğrencilerimiz çeşitli yarışmalara katılıyorlar. Üniversitemizdeki atölyeler bu öğrencilerimizin kendilerini geliştirmesi anlamında çok katkı sağlıyor. Biz havacılık alanında YÖK tarafından ihtisas üniversitesi olarak belirlendik. Bunun için de özerk bir yapımız var. Diğer fakültelerden ayrılıyoruz. Altyapımız gayet güçlü. Bunların bilinciyle de çalışıyoruz.”

ROKET 2 METRE 86 SANTİMETRE

2 metre 86 santimetre uzunluğa ve 142 santimetre çapa sahip olan roket, yaklaşık 260 m/s hızlarına kadar ulaşıyor. 29 kilogram civarında ağırlığa sahip olan roket, ayrıca uçuş profili boyunca özgün bir bilimsel görevi de yerine getirecek.

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