Öğrenciler eğlenirken öğreniyor öğrenirken eğleniyor

Kayseri Burhan Dinçbal Ortaokulu Matematik Öğretmeni Selçuk Tütak, derste uyguladığı yöntemlerle çocukları hem eğlendiriyor hem de öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Her konu için bir etkinlik ve bir oyun da geliştiren Tütak, sosyal medyada tanıştığı öğretmenlerle bu projeyi ülke geneline de taşıdı.

Olumsuz matematik algısını ve fobisini ortadan kaldırmak için birçok projeye imza atan Öğretmen Selçuk Tütak, 81 ilde 173 öğretmen tarafından yürütülen projenin de aynı zamanda genel koordinatörlüğünü yapıyor. Tütak ayrıca lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik üç matematik kitabının yazılmasına da öncülük ederken. ’Matematik nedir’, ’nerelerde kullanılır’, ’günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkar’, ’matematik olmasaydı ne olurdu’ gibi sorulara kitaplarda cevap verdi. Yazılan hikaye ve masalların seslendirmelerinin yapıldığı, senaryolarının hazırlandığı projeye ’Matematik bilim ve sanat her yerde’ projesi adı verildi.

Proje Yerli ve Milli Bir Bilinç de Sağlıyor

Projeyle okul araç ve gereçlerinde, duraklarda, çizim ve tasarımlarla yerli ve milli bilinç de aşılanıyor. Ülke genelinde binlerce tasarımının bir çoğunun öğrenciler tarafından yapıldığı tişört ve çantalar öğrencilere dağıtılıyor. Tişörtlerin ve çantaların üzerinde sanal kahramanların yerine bilimde sanatta edebiyatta ve özellikle matematikte iz bırakan Türk ve İslam alimleri resmediliyor. Böylelikle Matematik çizim ve karikatürleri ile daha sempatik bir görünüme kavuşturuluyor.