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  4. Öğrenciler en iyisi olabilmek için ter döktü.

Öğrenciler en iyisi olabilmek için ter döktü.

MALATYA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Malatya’da düzenlenen özel okula kabul sınavında öğrenciler ter döktü.

Öğrenciler en iyisi olabilmek için ter döktü.

Malatya’da düzenlenen özel okula kabul sınavında öğrenciler ter döktü. Öğrenciler sınava katıldığı sürede velilere ise seminer verildi.
Olimpiyat Okulları’nın bu yıl 7’ncisini yaptığı ve iki gün düzenlenen okula kabul sınavına çok sayıda öğrenci katıldı. İl genelinde birçok okuldan kayıt yaptıran öğrenciler en iyi olabilmek için ter döktü.
Öğrencileri sınavda iken onları bekleyen velilere ise Psikolojik Danışman Veysel Erenoğlu tarafından, ‘’Çocuk Eğitiminde ödül ve ceza’’, Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdür’ü Ahmet Polat Kaya tarafından ise ‘’Aile içi iletişim’’ konulu seminerler verildi.
Veliler geçirdikleri kaliteli zaman için teşekkür ederek okuldan ayrıldı.
Cevap anahtarının olimpiyatokulları.com’da yayınlandığı belirtilirken, sınav sonuçlarının 20 Ocak 2020 tarihinde açıklanacağı kaydedildi.

Öğrenciler en iyisi olabilmek için ter döktü.

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