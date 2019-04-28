Öğrenciler geliştirdi! 'Hayalet fener'

KİYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kübra Önen, Burak Dinç, Erdem Ceylan, Malik Kara, Gökhan Güneş ve Faruk Cançelik ile araştırma görevlisi Necati Aksoy, Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mikail Özçiloğlu başkanlığında yürüttükleri çalışmayla, "hayalet fener" adını verdikleri el feneri tasarladı. Dr. Öğretim Üyesi Özçiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırın Suriye tarafındaki Zeytin Dalı Harekatı sonrası öğrencilerin kendisine gelip "karanlıkta görüş sağlayabilecek bir sistem geliştirmek için proje hazırlamak istediklerini" söylediğini anlattı. Öğrencilerin talebi karşısında çok duygulandığını ve bunu hemen kabul ettiğini belirten Özçiloğlu, çalışma sonucunda, insan gözüyle algılanamayan bir dalga boyunda ışık kullanarak karanlığı aydınlatan ve algıladığı görseli dijital ortama yansıtan sistem geliştirmeyi başardıklarını bildirdi. Sistemin başta güvenlik alanında olmak üzere çeşitli sektörler tarafından kullanılabileceğine dikkati çeken Özçiloğlu, şöyle devam etti: Bunlar da ilginizi çekebilir Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu... Burası kadar güzel bir yer yok Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

"Elimden geldiğince onlara destek olmaya çalıştım. Olabilirliğine baktık, inceledik, çeşitli analizler yaptık, daha sonra arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarıyla projeyi gerçekleştirdik. Şu anda el fenerine yerleştirilen kamera sayesinde zifiri karanlıkta net bir şekilde görüntüyü alıp, kablosuz ortamda dışarıya aktarabiliyoruz. Bunun en büyük avantajı, askerimiz karanlık bir ortama girdiğinde, hiç kimse kendisini fark etmeden içerinin görüntüsünü alıp ona göre gerekli müdahalelerde bulunabilecek." Özçiloğlu, geliştirilen fenerin, insansız hava aracı, robot, örümcek ya da arazi araçlarına da monte edilebileceğini kaydetti. "ASKER VE POLİSİMİZİN ZARAR GÖRMEMESİNİ İSTİYORUZ"



Öğrencilerden Gökhan Güneş de arkadaşlarıyla başlattıkları projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadığını söyledi. Güneş, hedeflerine ulaştıklarını, imkan verilmesi durumunda "hayalet fener"i daha da ileri noktalara taşıyabileceklerini vurguladı. Fenerin monte edildiği araçların kullanımını kolaylaştırmak için android üzerinde çalışabilen bir kumanda sistemi de geliştirdiklerini anlatan Güneş, şöyle konuştu: