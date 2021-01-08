Öğrenciler, pandemi de kitap okuyarak kazanıyor

Tokat’ta pandemi dolayısıyla günlerini evlerinde geçiren çocuklar ’Kitap Tokat’ projesi kapsamında okuyarak hediyeler kazanıyor. Tokat Valiliği öncüllüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kitap Tokat Projesi kapsamında yapılan 2. Okuma Kültürü yarışması sonuçlandı. Kitap Tokat Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilerek, madalyaları takıldı. www.kitap.gov.tr sistemi üzerinden alınan yaklaşık 40 bin veri değerlendirilerek sonuçlandırılan yarışma için Tokat merkez ve ilçelerinde eş zamanlı ödül töreni yapıldı. Değerlendirme sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler Vali Dr. Ozan Balcı tarafından ödüllendirildi. Tokat’ta Z-Kütüphane’de korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, 2. okuma kültürü yarışmasında başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Vali Balcı, proje kapsamında kütüphaneler ve Z-kütüphaneler oluşturularak, bebek kütüphanesi kurulduğunu, yeni kitaplar temin edilerek PTT kanalıyla çocuklara kitap dağıtıldığına dikkat çekti. Tokat’ta kitapla ilgili çok güzel işler yapıldığını işaret eden Vali Balcı, “Yapılan bu işlerin hepsi öğretmenlerimiz velilerimizin desteği ile yapılıyor. Çok güzel gidiyor, tebrik ediyorum. Onlara destek veren Milli Eğitim teşkilatımız, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, il özel idaremiz, meclis başkanımız, genel sekreterimiz, kurum amirlerimiz ve Tokatlı hemşerilerimi tek tek tebrik ediyorum. Her şey çocuklarımız, öğrencilerimiz, eğitim, bilgi, kültür için. Kısacası milletimizin ve memleketimizin geleceği için.” diye konuştu.

İlçelerde de eş zamanlı tören yapıldı

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı himayelerinde Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kitap Tokat Projesi kapsamında yapılan 2. Okuma Kültürü yarışmaları sonucunda dereceye giren öğrencilere İlçe Millî Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, Okul yöneticileri, Öğrenciler ve veliler ödül törenine katıldılar. Reşadiye ilçesinde öğrencilere ödüllerini İlçe Millî Eğitim Müdürü Emin Daşkesen ile şube müdürleri takdim etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye paketleri ve santranç takımı verildi.

Büyük ödüllü yarışma başladı

Kitap Tokat Projesi kapsamında yıl içerisinde her dönem iki defa yapılan Okuma Kültürü yarışmaları kapsamında büyük ödüllü yarışma 5 Ocak itibariyle başladı. Yarışma sonunda öğrencilere toplam 600 bisiklet dağıtılacak.

