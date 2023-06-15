Öğrenciler, topladıkları atık yağ karşılığında belediyeden akülü tekerlekli sandalye aldı

Kastamonu Belediyesi tarafından 2019 yılında başlatılan proje kapsamında şu ana kadar 118 bin 740 litre atık yağa ulaşıldı.

Projeye destek veren Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencileri bir yıl içinde 470 litre atık yağ topladı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, belediyede düzenlenen programda, çevreyi koruyacak projelere destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Atık yağ projesine destek verdikleri için Şehit Şerife Bacı Ortaokulu idarecileri ve öğrencilerini kutlayan Vidinlioğlu, "Sıfır Atık Projesi çerçevesinde 470 litre bitkisel atık yağ toplayan okulumuzun her bir ferdine teşekkür ediyorum. Sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla toplanan yağ atıklarından ötürü bizden iki akülü tekerlekli sandalye talep ettiler. Biz de bunu severek kabul ettik. İki akülü tekerlekli sandalyeyi aldık ve bugün okulumuza teslim ediyoruz." dedi.

Atık yağların çevre açısından çok zararlı olduğunu hatırlatan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardır ekiplerimiz atık yağları topluyor. Sıfır Atık Projesi doğrultusunda Kastamonu Belediyesi olarak dünden bugüne 118 bin 740 litre bitkisel atık yağ toplamış bulunuyoruz. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği göz önüne alındığında yapılan işin ne denli önemli olduğu daha net ortaya çıkıyor. Atık yağlar yetkili lisanslı firma tarafından biyodizele dönüştürülüyor, yakıt olarak kullanılıyor. Biz yaptığımız bu çalışma ile çevre kirliliğini, sularımızın kirlenmesini ve canlılarımızın yaşam alanlarının yok olmasını da engelliyoruz. İş yerlerinden Sıfır Atık Projesi çerçevesinde çalıştığımız yetkili lisanslı firma tarafından atık yağlar toplanıyor. Evlerden ise belediye ekiplerimiz gelen talepler doğrultusunda bitkisel atık yağları topluyor. Katkı veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize projeye destek olan her vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bu kampanyalara iştiraklerin artarak devam edeceğine inanıyorum."

Alınan 2 akülü tekerlekli sandalye okul idaresi ve öğrencilere teslim edildi. Sandalyelerin belirlenen iki engelli vatandaşa hediye edileceği belirtildi.

