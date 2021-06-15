Öğrenciler uluslararası proje ile "müzik şehri" Kırşehir'i anlattı

Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Şemsi Yastıman gibi ustaların hayat hikayeleri ve yaptığı çalışmalar ile şehrin gelenekleri, tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili görseller hazırlayan Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, çevrim içi programlar ve sosyal medya hesaplarından Türk ve yabancı ortak okulların öğrencileriyle paylaşım yaptı.

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda paylaşılan "Benim Şehrim Benim Kimliğim Projesi"ne Türkiye, Romanya ve Ürdün'den 12 okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de öğrenciler, uygulanan uluslararası proje ile kentin kültürel değerlerini ve bozlak ustalarını tanıttı.

Esma Çetinkaya, AA muhabirine, bu proje ile adeta Kırşehir'in bir kültür elçisi gibi çalışma yaptıklarını söyledi.

Öğrenciler arasında şehir kültürünü tanıtmaya gayret ettiklerini vurgulayan Çetinkaya, "Kırşehir'in bütün kültürel özelliklerini, gençlerin kimliği üzerine nasıl etki sağladığını, gençlerin geleneklere ve göreneklere nasıl baktığını anlattık. Şehrin kültürünün tanıtımına önem verdik. Burada biz kültürler arası iş birliği yapmaya çalıştık, bir nevi kültür elçiliğini üstlendik. Kırşehir'i dünyaya tanıtmaya çalıştık." dedi.

Bu projeyi yapmaktaki en büyük amaçlarından birinin de Kırşehir'in UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınması olduğunu anlatan Çetinkaya, "Bir Kırşehirli olarak kentimizi nasıl tanıtabiliriz diye düşündük. Türkiye'den ve yurt dışından ülkelerdeki okulları da dahil ederek Kırşehir'in kültür elçiliğini yapmaya çalıştık. İkisi yabancı 12 okul katıldı." diye konuştu.

